ALBANO CARRISI NONNO BIS/ Cristel dà alla luce Cassia: “Sono pazzo di gioia”

Albano Carrisi è (ri)diventato nonno. Dopo la nascita di Kay, il 10 maggio 2018, Cristel ha dato alla luce Cassia, la sua seconda figlia. E la seconda nipotina di Albano e Romina Power, felicissimi di accogliere tra loro un nuovo membro della famiglia. “Essere nonni”, ha dichiarato Albano a Dipiùtv, “è la cosa più bella del mondo. E non c’è niente da fare: la seconda volta che provi questa emozione è bella quanto la prima. Sono pieno di gioia perché mia figlia Cristel ha avuto una bellissima bambina, che ha chiamato Cassia. Ho subito annullato i miei impegni e sono volato a Zagabria, dove Cristel vive con suo marito, per avere l’emozione di tenere in braccio la mia nipotina. È una bambina stupenda, sana e forte, che alla nascita pesava tre chili e trecento grammi. Ed è bellissima, proprio come il bambino che mi aveva reso nonno per la prima volta: il suo fratellino maggiore Kay, che adesso ha quindici mesi”.

Albano Carrisi e Romina Power in buoni rapporti

Cassia è nata a Zagabria, la capitale della Croazia, nei giorni scorsi. Cristel vive lì con suo marito Davor Luksic, dove è la stilista titolare del marchio CrisBerry. Anche la Power ha festeggiato la nascita di Cassia, rivolgendo un pensiero ai “capostipiti”, Tyrone Power e Lynda Christian: “Mi mancano sempre, soprattutto in momenti come questi”, ha scritto su Instagram. Ma questo è comunque un periodo di grande felicità, sia per lei che per lui: “Essere nonni è una cosa nuova e importantissima che va ad aggiungersi alle altre cose che ci uniscono e che contribuiscono a cementare il rispetto e l’affetto che proviamo l’uno per l’altra”. Albano e Romina sono tornati in buoni rapporti, dopo un momento di lontananza durato quasi vent’anni. “Nella mia vita e in quella di Romina, dopo tanta pioggia, è tornato il sereno”, ha confermato Albano.

Albano Carrisi come Romina Power

Di recente, Albano Carrisi ha avuto diversi problemi di salute che hanno messo a rischio la sua stessa vita. La sua carriera di sicuro: “Il 2018 sarà l’ultimo anno della mia carriera: mi ritiro”, aveva annunciato tempo fa. Per poi rimangiarsi tutto: “Avevo detto che volevo ritirarmi in un momento di sconforto, ma ora sto benissimo e voglio continuare”. Anche Romina Power aveva subito un ricovero in una clinica, in tal caso per un intervento al ginocchio. Per lei, però, era stata necessaria solo un po’ di riabilitazione. Completata quella, Romina era tornata più forte di prima. Più di recente, i due si sono esibiti sul palco di Una voce per Padre Pio, lo spettacolo di beneficenza andato in onda il 5 luglio scorso su Rai 1. Solo uno dei tanti concerti che hanno contribuito a riavvicinarli, e a riconsolidare quell’unione che, almeno agli occhi del pubblico, è sempre stata indissolubile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA