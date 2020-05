Albano Carrisi/ Perseguitato dal gossip tra Romina Power e Loredana Lecciso

Pubblicità

Albano Carrisi dimostra come sia necessario dare spazio ai giovani sì, ma senza dimenticare alcune delle voci storiche del nostro Paese. A prendere parte all’Europe Shine a Light ci sarà infatti anche il leone di Cellino San Marco, vero e proprio mattatore e recordman del Festival di Sanremo per quanto riguarda le partecipazioni. Pur non essendo uno dei cantanti maggiormente ascoltati dalla platea più giovane del nostro, il cantante pugliese continua a riscuotere però un enorme successo di pubblico nei Paesi dell’est come Armenia, Polonia, Ucraina e Russia. Vedremo stasera con quale dei suoi brani storici ci delizierà.

Albano Carrisi, quel curioso caso con l’Ucraina

Nel recente passato Albano Carrisi è stato inserito in una speciale black list dall’Ucraina, che per bocca del Ministero della Cultura dell’ex repubblica sovietica lo ha definito una minaccia per la sicurezza nazionale. Malgrado la decisione abbia fatto sorridere molti, suscitando più di una perplessità, le motivazioni alla base di questo gesto risiedono nel fatto che in più di un’occasione il cantante di Cellino Sanmarco ha espresso la sua ammirazione nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. La situazione tra Russia e Ucraina è ancora molto tesa, con una guerra molto sanguinosa e apparentemente dimenticata ancora in corso nella regione del Donbass, al confine tra i due Paesi. La notizia non ha fatto felice Albano, che ha dovuto cancellare alcuni concerti in programma proprio in Ucraina: ”Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. E’ inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali” ha dichiarato il cantante di ”Felicità”.

Sempre al centro del gossip

In un modo o nell’altro, Albano Carrisi riesce sempre ad essere al centro della scena del gossip. Oltre al suo storico matrimonio, travagliato e terminato con una separazione, con Romina Power, il cantante è stato a lungo coinvolto in una lunga telenovela mediatica per la sua decisione di sposarsi nuovamente e avere un figlio con la soubrette e ballerina Loredana Lecciso. Dopo diversi mesi di tensioni, culminate con una separazione, i due sembrano però essere tornati insieme. Questo non ha fatto felice molti fan innamorati della coppia Albano-Romina, tant’è che qualcuno vocifera che tra i due sia in corso un riavvicinamento, favorito dalle tante serate e ospitate televisive che vedono protagonisti i due cantanti. Anche nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo Albano e Romina si sono esibiti con il loro ultimo singolo, ”Raccogli l’attimo”, mostrando un ottimo affiatamento sul palco dell’Ariston.

Video, un esibizione recente di Albano e Romina





