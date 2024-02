Albano Carrisi “Separazione da Romina Power è stata dura”/ “Loredana Lecciso? Non volevo tanta esposizione”

“L’ho battezzato con la mia anima”, così Albano Carrisi parla del nipote Axel Lupo, l’ultimo arrivato a casa, a Verissimo. Una nascita che ha cambiato la figlia Romina jr: “È cambiata. È migliorata. È come se avesse scoperto un nuovo mondo, e lo ha fatto”. La figlia gli ha fatto una sorpresa che lo ha commosso, un video messaggio in cui gli ha chiesto scusa e grazie: “Scusami per tutte le volte che sono stata un porcospino conte, che ho rifiutato il tuo amore. Scusami per tutte le volte in cui ti ho spinto via quando volevi esserci per me. Scusami se non ti ho capito quando facevi sacrifici per noi e ti davo dell’egoista”.

Si arriva poi ai ringraziamenti per Romina Carrisi: “Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, e parlo a nome di tutti i figli, ci hai trattato tutti nello stesso modo. Grazie per la vita che mi hai dato”. Albano Carrisi racconta allora le difficoltà dei figli dopo la separazione da Romina Power.

“Ho trasmesso il mio amore ai figli anche se eravamo divisi”

“Quando una famiglia si divide, non si può dare tutto quello che si ha dentro. Le vite si sono divise, sono stato anche duro con me stesso, ma se hai amore dentro, anche se non puoi dirlo, lo trasmetti con la forza del pensiero. Io ci credo”, spiega Albano Carrisi. A Verissimo lancia anche un appello alla politica, affinché consenta a entrambi i genitori di crescere i figli.

“Dobbiamo correggere la legge, bisogna dare spazio al rapporto con i figli, deve essere sacrosanto. Non sono stato fortunato ad averle sempre con me. Da un giorno all’altro si trovano con dimensioni diverse e lontane. Io le capivo. Il tempo è stato medico”. Alla luce di tutto ciò, anche Albano Carrisi si sente di dover chiedere scusa e grazie ai figli.

Albano Carrisi sulla relazione con Loredana Lecciso

Albano Carrisi parla anche della compagna Loredana Lecciso a Verissimo, spiegando che “è stata la nuova primavera”. A proposito dei suoi primi passi televisivi precisa: “Non mi sono piaciuti, era diversa da come la conoscevo. Non mi ascoltava, eppure tutti pensavano che fossi regista di tanta esposizione. Ora è in una situazione mentale fantastica, straordinaria. Ne parlo poco per la stessa ragione, perché voglio vivermi qualcosa di privato”.

