Se si pensa a Cellino San Marco, si pensa ad Albano Carrisi. Il cantante, uno dei più amati e conosciuti in Italia e all’estero, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha ottenuto inoltre 26 dischi d’oro e 24 dischi di platino. Al Bano ha formato con Romina Power una coppia di gran successo, salendo ai vertici delle classifiche con brani che hanno fatto la storia della musica come “Nostalgia canaglia” e “Felicità”. Ma come è cominciata la carriera di Albano?

Alice Campello/ "Alvaro Morata? Non stavo bene, ma quando c'è il vero amore ci si impegna fino alla fine"

Il grande artista, nato in Puglia, si è avvicinato alla musica fin da bambino, scrivendo canzoni e stornelli. Si è poi trasferito, a diciassette anni, a Milano, per lavorare in un ristorante. Lì è entrato in contatto con numerosi personaggi dello spettacolo: quello che gli ha cambiato la vita è stato però il produttore Pino Massara, che lo ha invitato a svolgere un provino, dopo aver riconosciuto il suo grande talento. È iniziata così l’ascesa nel mondo della musica di Al Bano, che si è fatto conoscere ben presto prendendo parte anche a rassegne importanti, e mostrandosi per le prime volte in televisione.

Benedicta Boccoli, chi è?/ La carriera e la malattia: "Avuto due volte il cancro, è la nuova peste"

Albano, chi è: “I primi tempi a Milano furono complicati”

Quando Albano si è trasferito a Milano, inizialmente le cose non sono andate come avrebbe voluto. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha svolto una serie di lavori come cameriere, imbianchino, muratore e altri mestieri ancora, prima di conoscere il successo. “Era il 1961, si parlava di boom economico ma io feci la fame. Cercai subito un convento che pensavo mi avrebbe accolto ma così non fu” ha rivelato qualche tipo fa Albano. Così, l’artista si è spesso fermato a dormire in zone di fortuna, come in un cantiere in costruzione. Insomma, prima del successo il cantante pugliese ha fatto la fame. Solamente dopo i primi album, l’artista di Cellino San Marco ha conosciuto la popolarità meritata, che è cresciuta ancora di più dopo l’unione con Romina Power, anche professionale.