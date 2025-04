Simbolo della musica Italiana nel nostro Paese ma anche all’estero, Al Bano è uno degli artisti più amati di sempre. Albano Carrisi è nato a Cellino San Marco, in Puglia: un posto al quale è profondamente legato ancora oggi, con un’azienda vinicola che porta il suo nome. Nonostante questo amore viscerale per la sua terra, Albano in giovane età ha lasciato la Puglia per tentare fortuna. Si è infatti trasferito a Milano a soli 17 anni per provare a lavorare nel mondo della musica ma inizialmente è stato cameriere, imbianchino e non solamente: ha svolto tanti lavori umili prima di trovare fortuna. Più volte Albano ha racontato che è arrivato persino a dormire in un cantiere per via della mancanza di soldi: nonostante ciò, la sua fortuna è arrivata e in poco tempo è diventato uno degli artisti più amati d’Italia.

Dopo aver conosciuto Romina Power, splendida attrice e cantante proveniente dagli Stati Uniti, si è legato a lei dal punto di vista sentimentale e non solo. I due hanno cominciato a collaborare, formando un duo amatissimo che ha avuto negli anni un successo incredibile. Una popolarità immensa che ha portato Albano e Romina Power a formare una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, fino alla separazione, sentimentale e artistica, dopo la dolorosa scomparsa della figlia Ylenia.

Albano, chi è: l’infanzia difficile e i racconti del papà

Albano non ha vissuto un’infanzia semplice. Il papà, Carmelo, era infatti reduce dalla guerra: “Aspettava che il conflitto finisse, aspettava la sua donna. È diventato un grande attore, riusciva a sputare sangue e fingeva di avere la febbre quando arrivava il dottore. Questo, per tornare a casa”. Tornato a Cellino San Marco, sposò infatti la mamma di Albano. “Quando mi raccontavano questi episodi, sembravano usciti da un film” ha rivelato ancora a Verissimo il cantante pugliese, che lo ha conosciuto solamente a due anni proprio a causa della guerra. “Non capivo chi fosse, perché stesse in casa con noi” ha scritto nel suo libro Albano, che per tanto tempo ha dovuto imparare a capire chi fosse quell’uomo.