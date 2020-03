Albano e Romina “Organizziamo il funerale del Coronavirus”/ “Sarà grande festa e…”

Albano e Romina oggi protagonisti di una breve intervista radiofonica in quel di Radio Deejay e una delle ex (almeno dal punto di vista sentimentale) coppie storiche della canzone italiana anche oggi non ha mancato di sorprendere tutti e di dare a stampa e siti di gossip molto di cui parlare nei prossimi giorni a proposito proprio dell’emergenza Coronavirus. Dopo che la notizia che la cantante e attrice italo-americana era in quel di Cellino San Marco, ovvero nella residenza del suo ex, indiscrezione che aveva fatto pensare a chissà quale novità, nelle ultime ore i due si sono raccontati ai microfoni della storica emittente e più precisamente nel corso del programma del mattino condotto da Rudy Zerbi e Laura Antonini. Tuttavia rievocando la loro carriera e altri aneddoti, Albano si è lasciato andare a una battuta che ha per qualche secondo gelato i conduttori e che qualcuno ha ricondotto a una vicenda personale, ovvero che un amico del cantautore si trova ricoverato in gravi condizioni.

ALBANO E ROMINA A RADIO DEEJAY: “STIAMO ORGANIZZANDO IL FUNERALE DEL CORONAVIRUS…”

“Mi sto organizzando il funerale di questo virus” ha detto all’improvviso Albano verso la fine dell’intervista radiofonica (ascoltabile integralmente a questo link) concessa nello show di radio Deejay, aggiungendo poi che comunque “sarà una gran festa per tutti, perché non vogliamo vedere l’ora di uscire da questa morsa”. Momento di gelo e poi la spiegazione: l’artista pugliese infatti aveva detto di nutrire grande paura per ciò che sta accadendo, in Italia e nel resto del mondo, a causa della pandemia da CoVid-19 ma l’accenno a un funerale, fatto tra un aneddoto e il racconto dei nuovi progetti discografici che bollono in pentola (con l’ascolto del nuovo brano “Raccogli l’attimo”, ha lasciato interdetti per qualche secondo i due conduttori. Per fortuna il chiarimento è arrivato nel giro di pochi secondi e il funerale che Albano celebrerà con Romina sarà idealmente quello dell’epidemia e dunque quasi un rito collettivo di gioia e sollievo quando l’emergenza sarà finita.



