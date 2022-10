Albano e Romina Power di nuovo insieme, fan in tilt ma…/ E sulla polemica su Laura Pausini e Bella ciao…

Albano difende Laura Pausini e sbotta: “Critiche eccessive e…”

Albano ha difeso la cantante Laura Pausini. Dopo il clamore mediatico che si sollevato in seguito al rifiuto di Laura Pausini di cantare in una trasmissione spagnola Bella Ciao, anche il cantante pugliese è intervenuto sulla questione. Incalzato sulle polemiche social sul ‘caso’ Pausini, l’artista ha difeso la libertà di scegliere cosa cantare e quando farlo e ha dichiarato: “A me queste critiche feroci a Laura Pausini sembrano esagerate. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se non ha cantato ‘Bella ciao’ avrà avuto i suoi motivi, forse aveva paura che cantandola sarebbe stata strumentalizzata per fini politici”.

Albano ha poi rivelato che se gli fosse stato richiesto non avrebbe avuto alcun problema ad intonare Bella Ciao: “Io l’avrei cantata tranquillamente. ‘Bella ciao’ appartiene al mondo intero, al di là delle idee politiche. L’ho cantata un sacco di volte, non lo farei solo se sentissi che c’è aria di strumentalizzazione”. Albano ha difeso la cantante romagnola che dopo la polemica che si era scatenata aveva motivato il perché del suo rifiuto: “E’ una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche”. Una frase che le ha attirato moltissime critiche di fan delusi dal no della cantante.

Albano e Romina Power sono pronti a tornare a cantare insieme. La coppia è tornata insieme sul palcoscenico, per la prima volta nel 2013 a Mosca, dopo 15 anni di assenza dai live, in occasione del 70esimo compleanno di Albano Carrisi. Dopo lo stop per pandemia, Albano e Romina Power hanno deciso di tornare in live per un tour che attraverserà gran parte dell’Europa. Albano e Romina tornano in concerto alla conquista dell’Europa. Questa sera, 30 settembre, Albano e Romina si esibiranno a Vienna e dopo così tanto tempo verranno accolti dal pubblico austriaco. La prossima data del loro tour è prevista il prossimo 8 novembre a Sofia.

Tanti sono stati e sono gli eventi a cui i due cantanti hanno dedicato il loro impegno comune, come coppia artistica: il concerto evento a Mosca, il singolo “Raccogli l’attimo” del 2020 scritto per entrambi da Cristiano Malgioglio, i numerosi concerti che occuperanno entrambi, insieme sul palco, nel prossimo futuro. E, chi lo sa, anche una possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. A quanto pare Amadeus pare abbia già pensato al cantante pugliese per la prossima edizione della kermesse musicale. Sarà da solo o in coppia con Romina?











