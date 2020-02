Albano e Romina Power, “Raccogli l’attimo”/ Omaggio dell’Ariston a Cristiano Malgiogl

Albano e Romina Power sono tornati con l’inedito “Raccogli l’attimo” sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020 al Teatro Ariston. La coppia non proponeva un pezzo inedito dal lontano 1995, erano 25 anni che non avevano preso questa strada e stavolta con l’aiuto di Cristiano Malgioglio hanno stupito ancora tutti. Il noto paroliere è stato omaggiato con un lungo applauso dalla platea. Il pubblico però gli aveva dedicato già una Standing Ovation a Romina e Albano quando i due si erano esibiti con la loro prima canzone, un brano ripreso dal passato che aveva dato il via a un tenero ed emozionante medley di tutti i più grandi successi.

A presentarli c’era una splendida ed emozionatissima Romina Power Jr che non ha potuto mascherare la sua grande commozione. Ancora una volta i due artisti hanno emozionato il pubblico italiano e potrebbero essere pronti proprio con “Raccogli l’attimo” a fare il giro del mondo tra concerti e grandi emozioni. Quello che è certo è che stasera segna un nuovo inizio nelle vite professionali dei due che più volte si sono allontanati ma che poi sono sempre finiti per tornare l’uno al fianco dell’altro a fare quello che meglio sapevano cioè cantare. Sui social intanto il pubblico si commuove, convinti che rivedremo presto i due anche in gara alla kermesse della musica italiana.

