Albano “Guerra in Ucraina? Terribile ma Putin ha un po’ ragione”/ Poi si corregge…

Al Bano Carrisi e l’intervista a Belve

Al Bano Carrisi è ospite della puntata di Belve di Francesca Fagnani in onda questa sera. Nel corso dell’intervista, l’artista pugliese ha affrontato diversi temi. Oltre a parlare della propria vita privata soffermandosi anche sulla scomparsa della figlia Ylenia che rappresenta un dolore enorme, Albano ha parlato della guerra in Ucraina scoppiata ormai un anno fa. Ai microfoni di Francesca Fagnani, Albano ha parlato anche di Putin esprimendo la propria opinione su quanto sta accadendo tra la Russia e l’Ucraina.

Ylenia Carrisi, la figlia Al Bano è ancora viva?/ Dalla scomparsa al ricordo di mamma Romina Power

Vladimir Putin “in qualche modo una buona parte di ragione ce l’ha, ma ha anche la parte del torto”, le parole di Albano che ha risposto alle domande di Francesca Fagnani sul conflitto in Ucraina.

Al Bano Carrisi e il pensiero su Putin

Nel corso dell’intervista a Belve, continuando a parlare di Putin e della guerra in Ucraina, Albano ha spiegato quella che, secondo il suo punto di vista, sarebbe la ragione di Putin: “L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se ne è appropriata“. Poi precisa: “Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere come ha fatto quel paese a me ha dato fastidio, e non solo a me”.

Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e Al Bano Jr, figli Al Bano Carrisi/ "Con loro sono severo quando…"

Infine, alla domanda di Francesca Fagnani che gli ha chiesto se, in futuro, potrebbe tornare a cantare in Russia come fatto in passato, ha aggiunto: “Io suono e canterò sempre per il popolo russo. Putin è un russo e io ho cantato anche per lui”,

LEGGI ANCHE:

Loredana Lecciso "Troppe persone si sono messe in mezzo tra me e Al Bano"/ Frecciata a Romina Power?

© RIPRODUZIONE RISERVATA