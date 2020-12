Albano, il dramma di Jasmine Carrisi/ “Io, Loredana Lecciso e il rischio di perderla”

Albano sta partecipando come giudice a The Voice Senior insieme a sua figlia Jasmine Carrisi, una situazione molto particolare li ha legati subito fin dalla nascita della ragazza. A Grand Hotel la mamma Loredana Lecciso ha svelato un dramma che sorge dal passato: “Abbiamo un legame davvero profondo e molto speciale perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato diverse volte l’aborto e sono rimasta a letto per settimane. Nessuno sapeva che ero incinta, io e Albano stavamo insieme da sei mesi. Neppure mio padre, che fa il medico, era al corrente della mia gravidanza“. La situazione è stata davvero molto delicata, tanto che la Lecciso spiega: “Sono state settimane di paura. Ecco perché verso di lei ho un senso di protezione molto particolare. Da piccola era tanto dolce. Mi ricordo che la portavo a dormire nel lettone com me e lei mi appoggiava la testa sul petto. Credo che volesser sentire il mio battito del cuore proprio come quando era nella pancia”.

Albano e Jasmine Carrisi, il loro successo in coppia

Lasciandoci alle spalle le storie tragiche va raccontato anche il percorso di Albano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior. I due hanno dimostrato un affiatamento davvero incredibile e non quello semplice tra padre e figlio. La giovanissima ha deciso di prendere la strada di papà ed è diventata il giudice più giovane della storia di The Voice Italia. Nata nel 2001 ha vissuto fin da giovane circondata da splendidi artisti come suo padre, appunto, e la mamma Loredana Lecciso. Giovane e bellissima è riuscita a dimostrare tutte le sue qualità di fronte a un pubblico che sui social ha dimostrato di amarla, anche se il suo profilo Instagram è ancora fermo a 82mila follower. Vedremo se dopo questo percorso avrà la possibilità di iniziare una vera e propria carriera televisiva.



