Albano/ “Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina”

Albano e la fine del matrimonio con Romina Power

Albano è tra gli ospiti dell’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco” condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata su Rai1. Il cantante di Cellino San Marco è uno dei protagonista della serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da circa venti anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Si tratta di un evento benefico promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Il nome di Al Bano è da sempre collegato a quello di Romina Power, la celebre coppia che tanto ha fatto cantare ed emozionare il pubblico italiano. Eppure dopo tanti anni d’amore e ben quattro figli, la coppia ha deciso di separarsi legalmente il 3 marzo del 1999.

Intervistato da Maurizio Costanzo, il cantante è tornato sulla questione rivelando: “non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data… evidentemente si era stancata di quel tipo di vita… oggi sono riuscito a ritrovare quell’Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico e ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci… abbiamo recuperato”.

Albano Carrisi e la scomparsa della figlia Ylenia: “un dolore che non passerà mai”

Non è stata quindi la scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina Power, a causare la fine del loro matrimonio. Il 31 dicembre del 1993 Ylenia scompare a New Orleans nel nulla. A distanza di tantissimi anni il caso è stato archiviato con la morte presunta della giovane ragazza il 1 dicembre del 2014 con una sentenza da parte del tribunale di Brindisi. Una sentenza che però non ha mai spento la speranza di mamma Romina Power che dalle pagine del Corriere ha dichiarato: “non smetto e non smetterò mai”. Il dolore non è mai scomparso, anzi Al Bano parlando proprio della scomparsa della figlia Ylenia ha detto: “è una sconfitta, un dolore che non passerà mai”.

Il cantante di Cellino San Marco ricordando quel periodo terribile della sua vita ha rivelato: “se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale”. Non sono mancati anche gli attacchi inaspettati come ha rivelato l’artista: “la cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta”.











