Albano/ “Non sono bravo solo a cantare, ma anche in…” (Verissimo)

Albano Carrisi è ospite a Verissimo per il giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre 2020. L’artista classe 1943 di Cellino San Marco si presenta in studio con il suo solito cappello bianco e svela una cosa di cui non molti erano a conoscenza: “Non sono bravo solo a cantare, ma anche in cucina dove mi piace sperimentare. Uso estro e sono in grado di tirare fuori dei piatti davvero incredibili”. Di certo non tutti si sarebbero aspettati un Albano dietro ai fornelli, magari col grembiule e le mani a lavorare la pasta. Di certo però da buon uomo meridionale ha sempre dimostrato un rapporto straordinario col cibo e soprattutto un rispetto nei confronti dello stesso. Staremo a vedere se ora magari qualcuno deciderà di invitarlo in un programma di cucina.

Albano, l’esperienza del Natale

Albano canta Caro Gesù a Verissimo, brano composto insieme a Romina Power. Questo splendido artista porta una bella atmosfera natalizia, specificando come è cambiato il Natale rispetto al passato: “Quando ero piccolo si era molto più spirituali e non come oggi che è invece più dedito al consumismo. Ricordo con mio padre e mia madre dei Natali straordinari e aspettavo con ansia il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando arrivava la calza. La mia era sempre piena di carbone con l’obiettivo di fare il bravo l’anno dopo“. Racconta poi come ha cercato di infondere la passione per il Natale anche ai suoi figli con Cristel che compie gli anni proprio il 25 dicembre.



