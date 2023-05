Albano: “Passione con Loredana Lecciso? C’è ancora”/ “Il ses*o è come il cibo…”

Albano e il rapporto con Loredana Lecciso

E’ un compleanno speciale quello che festeggia oggi, 20 maggio, Albano Carrisi. Il leone di Cellino San Marco compie 80 anni e, per l’occasione, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. Un compleanno che festeggia circondato dall’amore dei figli e della compagna Loredana Lecciso con cui, dopo vari alti e bassi, oggi vive un rapporto sereno. I due stanno ormai insieme da 23 anni, hanno due figli, Jasmine e Albano Junior, ma vivono ancora con passione la loro relazione. “Il sesso è come il cibo, quando ne hai bisogno devi nutrirti”, racconta a Vanity Fair l”artista.

Non manca, tuttavia, anche un riferimento a Romina Power con cui ha vissuto anni importantissimi della sua vita formando una famiglia con la nascita di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Oggi, il rapporto è cambiato, ma Romina “c’è ed è sempre bellissimo sul palco insieme. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate”.

Albano Carrisi e il rapporto con i figli

Quella di Albano è una vita costellata di successi e riconoscimenti professionali, ma anche nella vita privata non sono mancati i momenti felici, rappresentati dalla nascita dei sei figli, ma che tipo di padre è stato e continua ad essere Albano? “Più liberale del mio: in genere dico sì alle richieste dei miei figli di provare e di sperimentare, anche per reazione ai no che ho ricevuto”.

Il dolore più grande coincide con la scomparsa della primogenita Ylenia di cui non ha mai parlato con Yari, Cristel e Romina Jr. “Evitavo di parlarne e il motivo era semplice. La mamma, Romina, non ha mai voluto accettare come è andata esattamente quella notte di Capodanno del 1994. Voltaire diceva: “Non capisco la tua idea, ma farò di tutto perché tu possa difenderla”. Così è stato. Desideravo evitare supplementi di dolore e ulteriori litigi. Poi Romina ha preso i figli e si è trasferita a Roma e dopo in America. Ho attraversato quello che non avrei mai pensato di attraversare. Ma l’ho affrontato”, conclude sulle pagine di Vanity Fair.

