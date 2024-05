Albano Romina, la figlia Jasmine Carrisi presto mamma/ La verità su Loredana Lecciso e il matrimonio

Albano Carrisi, questa sera, avrà l’onore di cimentarsi nella più tradizionale delle esecuzioni: è stato infatti scelto per cantare l’Inno d’Italia in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Di certo un ottimo modo per scaldare l’ambiente e preparare al clima del match; intanto, l’occasione offre ai più curiosi anche una crescita di interesse su alcune questioni che riguardano il cantautore. Jasmine Carrisi – figlia di Albano – ha di recente annunciato di voler vivere quanto prima l’esperienza della maternità; e sul matrimonio con Loredana Lecciso ci sono novità?

Jasmine Carrisi – figlia di Albano e Loredana Lecciso – è stata ospite proprio con il padre nell’ultima puntata di Verissimo la scorsa domenica lasciandosi andare ad una dichiarazione a quanto pare inaspettata per il cantautore. “Sento il desiderio di diventare mamma anche se è presto. Mi piacerebbe diventarlo ma non troppo tardi…”. Questa la confessione della giovane, con suo padre Albano che prima è parso spiazzato e poi ha proferito alcuni consigli da buon genitore: “Prima dovresti laurearti, poi portare avanti la tua carriera; quando sarai tranquilla, fare quello che ti pare”.

Jasmine Carrisi avrà sicuramente fatto tesoro dei consigli paterni, ma nel frattempo, qualcuno ancora si interroga anche sul matrimonio tra Albano e Loredana Lecciso. Nel tempo tante dichiarazioni sibilline, tanto da parte della showgirl quanto da parte dell’ex marito di Romina Power. La compagna del cantautore, proprio alcune settimane fa, ha argomentato ulteriormente sulle ragioni del matrimonio ‘mancato’.

“Albano chi ha chiesto di sposarlo; ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro e ci piace così”. Parlava così Loredana Lecciso a “Storie di donne al bivio” proposito del matrimonio con Albano, un sodalizio sacro che pare superfluo stando alle sue argomentazioni in funzione di un’unione che è già viscerale senza la necessità di suggellarla con le nozze.

