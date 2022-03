Albe, Amici 2022/ Dopo incubo Sangiovanni, il guanto senza autotune, eliminato?

Amici 2022, Sangiovanni dà un taglio ai capelli e libera Albe dal peso della “somiglianza”: arriva la nuova sfida

Alla viglia del secondo serale Amici 2022, previsto per sabato 26 marzo 2022, Albe al secolo Alberto La Malfa torna al centro dell’attenzione mediatica per diverse chicche. Le anticipazioni tv relative all’atteso serale lo vedono celebrare in puntata un nuovo traguardo dopo il disco d’oro raggiunto con Millevoci, ovvero il dato di 1 milione di stream raggiunto su Spotify Italia con l’ultimo inedito, dal titolo Giravolte, anche se restano imbattuti i record di stream complessivi e stream per un solo inedito con Quello che fa male, conseguiti al talent in corso, da LDA. Ma non è tutto. In queste ore, si rileva che il tormento che da tempo attanaglia il cantante di Millevoci, quello della somiglianza a Sangiovanni di Amici 20 e che desta in lui la preoccupazione di non risultare originale come artista, soprattutto in fatto di look, potrebbe averlo abbandonato. Come?

Sangiovanni choc, cambia look fan in rivolta!/ Il taglio dei capelli dell'ex Amici divide il web

Sangiovanni ha dato un taglio ai suoi ricci lunghi, che gli hanno portato fortuna ad Amici 20, tanto da condurlo alla vittoria della scorsa edizione del talent, liberando così Albe dall’imbarazzo rispetto alla loro somiglianza tanto discussa. Ma le novità per Albe non sono finite. Perché con l’epilogo del tormento Sangiovanni, si presentaora per Alberto La Malfa un’altra difficoltà da superare, ovvero il guanto di sfida lanciatogli da Lorella Cuccarini per il secondo serale di Amici 2022.

SERENA CARELLA, AMICI 2022/ "Non ha il fisico per ballare!" Si tratta di bodyshaming?

Lorella Cuccarini sfida Albe ad Amici 2022: si avvicina l’eliminazione per lui, al serale?

Nel daytime di Amici 21 in corso, Lorella Cuccarini così motiva la scelta di schierare la pupilla Aisha in una prova di groove contro Albe, allievo di Anna Pettinelli: “Ho visto Albe impegnarsi e crescere, ha fatto un buon lavoro, ma può fare meglio in un guanto di groove e presenza scenica sulle note di Zucchero e senza autotune”.“La più amata dagli italiani” esorta, quindim Albe a mettersi in discussione sul palco senza l’ausilio dell’autotune. Accetterà il cantante di Millevoci la nuova sfida?

ALBE, AMICI 2022/ Stash "Preferisco Luigi perchè non ha snaturato l'originale"

Nel frattempo, complice anche il peso del nuovo guanto -stando agli ultimi spoiler tv relativi al secondo serale di Amici 2022 di fine marzo- Albe finisce a rischio, al termine della terza manche, per poi salvarsi prima del ballottaggio finale per il secondo eliminato dal talent, disputatosi tra Christian e Crytical. Che Albe possa rivelarsi uno dei prossimi eliminati di Amici 21? Staremo a vedere!











© RIPRODUZIONE RISERVATA