Albe Amici 21, Karma debutta su iTunes!/ Testo e risultato in classifica…

Albe pronto a stupire tutti con il singolo Karma, avrà scalato le classifiche?

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa rilascia il suo nuovo inedito dalle mura della scuola di Canale 5. L’uscita del singolo dal titolo Karma avviene alla mezzanotte tra il 29 e il 30 aprile ed rappresenta per il cantautore e pupillo di Anna Pettinelli un nuovo traguardo in carriera. Con il rilascio di queste ore, Karma -che per i fan del cantante si candida all’elezione di nuovo tormentone, in vista dell’estate 2022- si posiziona al debutto nella celebre classifica iTunes Italy – Top Songs- più precisamente alla #39.

Albe, rivale amico del decimo eliminato da Amici 21, LDA, è il secondo allievo cantante nella classifica degli stream complessivi del talent in corso: alle spalle del figlio di Gigi D’Alessio (che vanta oltre 40 milioni di stream complessivi su Spotify Italia), il pupillo di Anna Pettinelli staziona alla seconda posizione con oltre 19 milioni di stream complessivi.

Testo integrale di Karma: Albe presenta l’inedito ad Amici 21

Come emerge dal daytime settimanale di Amici 21, andato in onda il 29 aprile su Canale 5, Albe ha presentato nella celebre scuola di Maria De Filippi il nuovo singolo, dal titolo Karma. “Torni da me come il Karma”, è il messaggio di chiusura iconico del brano dance-pop:

Spegni le luci che

Ai ai ai

Son sotto casa tua che ti aspetto da ore

Ti affacci e m’innamoro

Ai ai ai

Tipo come Romeo che sta sotto il balcone

Ma tanto so che

La tua schiena non mente

Le tue labbra sono fredde

Come il mare a dicembre-ee

Farò nanana

Cantero’ ancora per te

Una serenata intera

Per fare atmosfera

Ma

Tutto torna come il Karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore Mediterraneo-eo-eo

Torni da me come il Karma

(La-la-la-la-la-la)

(La-la-la-la-la-la)

(La-la-la-la-la-la)

(La-la-la)

ma dai…

Ti va se usciamo insie-me

Io elegante in costu-me

Tu con le gambe nu-de

Sotto la felpa over

Torneremo la mattina

Dando la colpa al traffico traffico

Questo è un classico classico

Ma

La tua schiena non mente

Le tue labbra sono fredde

Come il mare a dicembre-ee

Farò nanana

Cantero’ ancora per te

Una serenata intera

Per fare atmosfera

Ma

Tutto torna come il Karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore Mediterraneo-eo-eo

Torni da me come il Karma

(La-la-la-la-la-la)

(La-la-la-la-la-la)

(La-la-la-la-la-la)

(La-la-la)

Tutto torna come il Karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore Mediterraneo-eo-eo

Tutto torna come il Karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore Mediterraneo-eo-eo

Torni da me come il Karma











