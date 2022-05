ALBE, VINCITORE AMICI 21?/ Eliminato alla prima sfida: “Un viaggio oltre la musica”

Albe è stato l’ultimo dei cantanti ad esibirsi all’inizio della finale di Amici 21. Uno step fondamentale, perché si tratta di una prima sfida per capire chi può proseguire il cammino nella finale. Nel suo caso, tutto è andato purtroppo come nelle previsioni, perché non è comparso nelle “carte” mostrate sul Led tra i cantanti che appunto possono concorrere al titolo di vincitore di questa edizione del talent. Rimasto con Alex, non è comparso tra le carte. «Ti ringrazio ancora per questo percorso magnifico, siete delle persone stupende; è stato un viaggio oltre la musica, personale. Mi hai fatto capire cosa vuol dire essere se stessi. Io non mi accettavo, sono sempre stato così. Mi hai migliorato ed è stata una cosa stupenda». Anna Pettinelli lo ha salutato: «Ora capirai quanto la tua musica è apprezzata, hai una strada davanti da percorrere con leggerezza, caparbietà e talento». (agg. di Silvana Palazzo)

Amici 21, finale: Albe in fondo alla classifica degli scommettitori sulla vittoria finale

Pronostici al ribasso e finale di Amici 21 in salita per Albe. Il cantante è in fondo alla classifica stilata dagli scommettitori e dagli addetti ai lavori e per lui non si preannuncia una serata facile. Avendo imparato a conoscerlo, ci aspettiamo che affronterà la puntata finale come sempre, con la sua solita genuinità e il suo sorriso stampato sul volto. “Grazie a tutti: è stato il viaggio più bello della mia vita”, ha detto Albe a proposito della sua esperienza ad Amici 21, a poche ore dalla finale.

Un’esperienza intensa e appassionante, che sta per giungere al termine per lui e per tutti gli altri finalisti. A complicare la sua situazione anche la polemica innescata da alcuni fan, che per tutti questi mesi lo hanno paragonato a Sangiovanni, sminuendo le sue capacità. Polemica che è continuata con la presentazione della copertina del disco di Albe, a detta di molti davvero simile a quella del disco di esordio di Sangiovanni.

Le quote di scommesse affondano Albe

Polemiche a parte, le quote di scommesse non sembrano sorridere affatto ad Albe. Il cantante, penultimo tra i favoriti alla vittoria finale del talent e quindi al contempo penultimo tra i favoriti alla vittoria del circuito canto, è quotata a 30.00, 50.00, 31.00, secondo Snai, Sisal e Planetwin. Staremo a vedere, quindi, come si classificheranno in definitiva i 6 competitor, alla finale di Amici 21. Questa sera se la vedrà Luigi Strangis, Alex (Alessandro Rina), Sissi (Silvia Cesana), la ballerina Serena Carella e il ballerino Michele Esposito. Riuscirà a ribaltare i pronostici non favorevoli?

