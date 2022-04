Albe canta Giravolte a Amici 2022/ Testo e significato dell’inedito

Amici 2022, Albe prosegue la gara di stream con Giravolte

Alla vigilia del quinto serale di Amici 2022 (Amici 21), Albe (Alberto La Malfa) prosegue la sua gara di stream su Spotify Italia, insieme al resto dei concorrenti ammessi al serale del talent, con l’ultimo inedito Giravolte. Un brano che ha anticipato la primavera 2022 nella scuola più amata dagli italiani e che può dirsi uno tra gli inediti più ascoltati dai fruitori di musica, di Amici 21. Il brano di Albe parla dell’’attrazione che si nutre verso una ragazza e dei tentativi matti e disperatissimi intrapresi da lui per capire se l’interesse tra i due è reciproco. Lui è rimasto folgorato da lei e si domanda “se lei lo vuole” (“Ti bacio in fronte, Come se fosse, L’unico modo per capire se mi vuoi”). Giravolte è il 4° inedito che Albe presenta ad Amici 21.

Il testo dell’inedito di Albe

Qui di seguito il testo dell’inedito Giravolte di Albe, protagonista di Amici 2022 (Amici 21):

ensavo di simpatizzare

Simpatizzare con te

Che appena mi sono girato, lo sguardo

Era come d’un tratto diverso da un lato

Bella che da un lato ci spero

Non dico bugie sono serio

Quindi quanto manca per un bacio vero?

Non dirmelo fallo-o!

Togliamo le maschere

Ma avviciniamo i cuori

Che poi sono gelosi

Fuggiamo di notte-e

Ho sbagliato a chiamarti

Meglio non richiamare

E quando balli tu fai le giravolte

Ti giri a volte

Solo per farti guardare-e-e-e

Ti bacio in fronte

Come se fosse

L’unico modo per capire se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi

Dammi un motivo per restare calmo

Uno per essere timido

Fare l’amore è una danza

Che non lascia nessun livido

Sciogli i capelli

Guarda che belli

Siamo diversi

Ma siamo gli stessi di sempre

Togliamo le maschere

Ma avviciniamo i cuori

Che poi sono gelosi

Fuggiamo di notte-e

Ho sbagliato a chiamarti

Meglio non richiamare

E quando balli tu fai le giravolte

Ti giri a volte

Solo per farti guardare-e-e-e

Ti bacio in fronte

Come se fosse

L’unico modo per capire se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi

E farò finta di niente

Come se non importasse-e

Anche se sarà un per sempre non sarà mica facile

E quando balli tu fai le giravolte

Ti giri a volte

Solo per farti guardare-e-e-e

Ti bacio in fronte

Come se fosse

L’unico modo per capire se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi

Se mi vuoi











