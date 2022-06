Albe cintura nera in amore a distanza con Serena/ “Stiamo insieme quando…”

Albe si racconta dopo Amici 21: il rapporto con Serena Carella è cambiato?

Mentre è alle prese con il primo instore tour in giro per l’Italia, che fa da promozione all’album eponimo di debutto nell’industria musicale pubblicato per Warner Music Italy, Albe (Alberto La Malfa) è tornato a raccontarsi in un’intervista concessa a Vanity Fair. Per l’occasione il cantante di Millevoci, oltre a rivelare cosa lo abbia spinto a fare musica dopo aver intrapreso gli studi alla facoltà universitaria di Economia, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lovestory che lo vincola a Serena Carella, la ballerina conosciuta al talent che lo ha reso famoso, ovvero Amici 21 di Maria De Filippi. Un legame indissolubile quello tra i due giovani che, a quanto pare, non è cambiato dopo l’esperienza tv intrapresa da Albe e Serena allo show di Canale 5.

Albe, confessione sui genitori ostacolo su Amici/ "Non ci credevano... poi, però..."

La distanza non divide Albe e Serena

Incalzato dalle domande del noto giornale di cronaca rosa, il cantante di Millevoci ha fatto sapere che al di là delle distanze che lo separano dalla sua amata, la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele: “L’amore c’è sempre, soprattutto con Serena. E’ la mia casa”. E se si parla di amore vero, un solo nome viene in mente all’intervistato: «L’amore vero l’ho incontrato con Serena. Prima di lei, ho avuto le classiche fidanzatine». I fandom dei piccioncini di Amici 21 si auspicano per Albe e Serena che i due possano presto andare a convivere insieme e farsi così vedere sempre più spesso uniti, in primis via social. E rispetto alle speranze generali nutrite sulla coppia, lui fa sapere: “Stiamo insieme quando possiamo”.

Amici 21, Albe il nuovo Ep il 17 giugno/ "Sono emozionato di più per gli in-store"

Che Albe e Serena stiano già pensando di andare a convivere presto? Il diretto interessato chiarisce che al momento i due restano vicini seppur lontani, anche perché molto presto l’amata partirà a New York per la borsa di studio vinta ad Amici 21, che le permetterà di studiare danza presso la prestigiosa scuola Ailey School: «Per ora no, partendo lei a settembre per New York. Ma andrò a trovarla il più possibile». infine, l’intervistato rassicura i fan rispetto alle voci che vedrebbero i due giovani potenziali protagonisti di una possibile crisi d’amore: «Per New York ci vogliono 6 ore, mentre tra le nostre case, tra cambi di treno e macchina, ce ne vogliono circa 7. Sono molto tranquillo».

Amici, Albe sulla relazione a distanza con Serena/ "Anche questa volta ho vinto io!"

