Albe, confessione sui genitori ostacolo su Amici/ “Non ci credevano… poi, però…”

Amici 21, Albe rilascia il primo album eponimo: i genitori lo hanno ostacolato al debutto?

Mentre l’ex Amici 21 Alex Wyse festeggia il debutto al primo posto conseguito nella Top album di FIMI con il disco Non siamo soli, Albe (Alberto La Malfa) è in attesa di un suo posizionamento ottimale nella nota classifica di vendite, reduce dal rilascio dell’album d’esordio eponimo pubblicato alla mezzanotte a cavallo tra il 16 e il 17 giugno 2022. In attesa di scoprire come si classificherà nella celebre classifica degli album più venduti in Italia, che questa settimana vede a grande sorpresa generale svettare l’ormai ex compagno di studio ad Amici 21, Alex (Alessandro Rina), Albe ha rilasciato un’intervista esclusiva a Casa Chi, web format condotto da Rosalinda Cannavò, a cui tra le altre dichiarazioni lui non ha nascosto di essersi “scontrato” con i familiari prima del suo debutto ad Amici 21. Questo, rispetto alla scelta di prendere parte al talent, volta al coronamento del grande sogno custodito nel cassetto: ovvero di fare musica.

Il retroscena inaspettato raccontato da Albe sui genitori e la scelta di partecipare ad Amici

I genitori del pupillo di Anna Pettinelli ad Amici 21 non vedevano di buon occhio che Albe volesse intraprendere la carriera musicale al talent show di Canale 5, così come spiegato dallo stesso cantante di Millevoci (singolo di debutto ad Amici 21, certificato disco d’oro da FIMI).

“È strano per un genitore pensare che il proprio figlio potrebbe lavorare con la musica. Soprattutto venendo da un paesino piccolo e con la mentalità ristretta”, ha fatto sapere il cantautore. L’intervento di Albe è poi proseguito con delle parole in cui il giovane sembrerebbe non nascondere quanto i genitori abbiano rappresentato un ostacolo per lui al via della carriera artistica, almeno in un primo momento: “Non mi ritengo ancora arrivato ovviamente. Ma comunque, sì, quando ho detto a mio papà che volevo iscrivermi ad Amici mi ha mandato un po’ a quel paese. Ma non perché non voleva, ma perché forse non ci credeva nemmeno lui”. Poi, il dietrofront: ” Ora invece mia mamma ha fatto due o tre cartonati miei a grandezza naturale. Così quando non ci sono io ci sono loro. Mentre mio papà è diventato un algoritmo vivente: sa tutti gli ascolti dei miei pezzi e di quanto aumentano”.

Insomma, nonostante la disapprovazione palesata in origine rispetto al via alla carriera artistica di Albe, i genitori del cantante sembrano essersi ricreduti fortemente sul sogno maturato dal giovane, anche alla luce dell’influenza che ora l’ex Amici 21 esercita nell’industria musicale, complice la popolarità che lui ha raggiunto al talent di Maria De Filippi.











