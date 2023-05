Albe di Amici insultato pesantemente sui social/ “Mi hanno augurato un infarto”

Albe sommerso dalle polemiche: ecco cosa è successo

Albe, ex allievo di Amici 21, è finito nel mirino del web per aver fatto una dichiarazione ironica che non è piaciuta agli utenti. Il cantante ha scritto su Twitter: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti“.

Il messaggio di Albe ha suscitato una serie di reazioni eccessive sui social che si sono lasciati andare ad insulti molto gravi. Indubbiamente, c’è anche chi ha espresso il suo dissenso in modo educato e ragionevole ma per lo più l’atteggiamento del web è stato molto aggressivo. L’ex allievo di Amici 21 si è trovato in difficoltà, non aspettandosi un tale risvolto per una frase che voleva essere uno scherzo.

Albe chiede scusa sui social, ma poi bacchetta gli utenti: le sue parole

Circondato da critiche e polemiche, Albe ha chiesto scusa per le dichiarazioni che ha pubblicato su Twitter tuttavia non ha mancato di sottolineare quanto fossero esagerate le reazioni degli utenti: “Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto.”

E ancora: “Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro“. A difenderlo ci ha pensato l’amico Luigi, anche lui ex allievo di Amici, che ha scritto: “Non ha sbagliato nel dire che chi vuole vedere marcio lo vede: il tweet di albe poteva esser letto come frase priva di senso (sciocca) oppure offesa, ovviamente è stata letta nella seconda versione da chi vuole vedere marcio. non è difficile da capire. ogni gesto ogni respiro“.

