Albe di Amici nel cast di Tu sì que vales 2022?/ “Grande rivoluzione in arrivo”: l’indiscrezione

Albe di Amici 21 nel cast di Tu si quel vales 2022?

“Grande rivoluzione nel cast di Tu si que vales”. Ad annunciarlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, dove annuncia grandi cambiamenti in arrivo per la prossima edizione del programma del sabato di Canale 5. Una delle grandi novità sarebbe l’arrivo di Albe, allievo di Anna Pettinelli nell’ultima edizione di Amici. Il cantante potrebbe avere un ruolo nel programma e non solo, perché potrebbero inoltre esserci degli importanti addii.

“Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete”, annuncia l’esperto di gossip. Poi continua: “In arrivo Albe (cantante dell’ultima edizione di Amici)”. Una proposta che sarebbe arrivata per l’ex allievo di Amici 21 dopo gli scarsi impegni in fatto musicale. Da qui si sarebbe pensato per lui ad un ruolo nel programma di Canale 5.

Rivoluzione a Tu si quel vales 2022?

Su Albe, nell’indiscrezione pubblicata su Instagram, infatti si legge: “Il ragazzo, da quanto si apprende, non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale, così si è pensato ad un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari”. Se così fosse, i cambiamenti arriverebbero nella conduzione e probabilmente Albe prenderebbe il posto che lo scorso anno era di Giulia Stabile.

Non ci sarebbero invece grandi variazioni per quanto riguarda la giuria di Tu si que vales che, anche quest’anno, sarebbe composta da: presenza di Maria, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. L’unico a mancare sarebbe Teo Mammucari.

