Albe e Dario, eliminati Amici 21/ Anticipazioni e spoiler: ecco perchè

Ci siamo, mancano poche ore alla messa in onda dell’ottavo serale nonché la semifinale di Amici 21. Intanto, le relative anticipazioni TV preannunciano che nell’appuntamento televisivo del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi si decretano i primi 3 finalisti, uno al termine di ciascuna delle 3 sfide tra le 3 squadre competitor, e i 4 concorrenti eliminabili che finiscono al ballottaggio per gli ultimi due posti accessibili alla finale di Amici 21. I primi 3 finalisti preannunciati dagli spoiler TV sono la cantante Sissi (Silvia Cesana), il ballerino Michele Esposito e il cantante Luigi Strangis, e a finire a rischio eliminazione e a giocarsi al contempo l’ultima chance per l’accesso alla finale, al ballottaggio finale della semifinale, sono il cantante Albe (Alberto La Malfa), il ballerino Dario Schirone, la ballerina Serena Carella e il cantante Alex (Alessandro Rina). Non a caso in queste ore il web si dichiara in trepidante attesa di scoprire i nomi degli eliminati della semifinale di Amici 21, le cui registrazioni si sono tenute in questi giorni e secondo quanto anticipato delle stesse da Quello che tutti vogliono sapere, Albe e Dario sono i principali candidati all’eliminazione in sede di semifinale di Amici 21: “Secondo alcune indiscrezioni, pare che siano Albe e Dario gli eliminati della semifinale. Informazione, questa, che deve essere presa con le pinze perché ad oggi non c’è nessuna conferma al riguardo. Riflettendo su quanto è accaduto nelle scorse puntate del Serale, il ballerino (che si è sentito male durante la registrazione) e il cantante erano già finiti al ballottaggio a differenza di Alex e Serena”.

Se dovesse confermarsi l’indiscrezione sui possibile eliminati della semifinale di Amici 21, la finale del talent show vedrebbe ufficialmente fuori dai giochi il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Questo per la preannunciata eliminazione degli unici pupilli di quest’ultime dal talent, il cantante di Karma Albe e il ballerino modern Dario. Quest’ultimi, inoltre, figurano penultimo e ultimo nella classifica delineatasi rispetto alle quote di scommesse lanciate dai bookmakers sul papabile vincitore finale di Amici 21, così come nella classifica televoto aperta sui semifinalisti.

