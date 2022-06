Albe e Serena Carella “luna di miele” a Parigi è realtà/ Dopo Amici 22 l’atteso viaggio promesso da Maria

Albe e Serena Carella, dopo Amici 21, la fuga d’amore a Parigi

Albe e Serena Carella stanno passando dei giorni da sogno a Parigi. I due allievi dell’ultima edizioni di Amici, entrambi arrivati in finale, si stanno, quindi, godendo la ritrovata libertà, dopo la fine del talent show. Albe e Serena Carella, si sono innamorati all’interno della scuola di Mediaset e il loro rapporto è sembrato, sempre, solido e speciale. Un’intesa che sembra andare avanti, senza intoppi, anche dopo la fine della convivenza forzata nella Casetta di Amici. I due ex allievi, infatti, hanno utilizzato delle parole importanti per descrivere il sentimento che li lega, nelle varie interviste post reality.

Per vivere a pieno il loro amore, Albe e Serena, adesso, si trovano nella capitale francese per una “luna di miele“. I due ragazzi hanno condiviso sui rispettivi account Instagram diversi scatti del soggiorno parigino e delle stories piuttosto divertenti. Il primo contenuto social, ovviamente, ritraeva i due piccioncini abbracciati con nello sfondo il simbolo di Parigi: la Tour Eiffel.

L’amore tra Albe e Serena Carella è sbocciato tra i banchi della scuola di Amici. Proprio per festeggiare i sei mesi di questo rapporto amoroso, la redazione del talent show ha permesso al cantante di organizzare una sorpresa alla ballerina, con tanto di regalo. Vista l’incertezza di Albe, la stessa conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha suggerito un possibile dono: un viaggio a Parigi.

Albe e Serena Carella, quindi, stanno utilizzando il regalo della redazione del talent show. Dopo la prima visita alla Tour Eiffel, la giovane coppia ha condiviso degli scatti della loro visita al Museo del Louvre. Anche l’Arco di Trionfo è stato raffigurato nei contenuti social dei due ragazzi. Albe, durante il viaggio a Parigi, sta utilizzando la sua ironia per intrattenere i followers. In una story dalle famose Galeries Lafayette, il cantante ha scherzato: “Ciao ragazzi sono qua nel soggiorno di casa mia a Parigi, ho invitato un po’ di gente“.













