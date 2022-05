Albe e Serena, coppia Amici 21/ Lui pensa al matrimonio, lei frena: “Voglio ballare”

Albe e Serena, continua la storia d’amore ad Amici 21

L’avventura di Serena e Albe ad Amici 21 potrebbe interrompersi alla fine della semifinale del 7 maggio. Sono cinque i ragazzi che riusciranno ad aggiudicarsi la finale e, dalle anticipazioni trapelate dalla registrazione, scopriamo che sia Albe che Serena sono finiti al ballottaggio finale. Ciò vuol dire che sono entrambi a rischio eliminazione e entrambi o uno dei due potrebbe essere eliminato. Sarebbe un duro colpo per la coppia che ad Amici, oltre ad un bellissimo percorso artistico, ha trovato anche l’amore.

Albe e Serena stanno insieme ormai da sei mesi ma il cantante già sogna un futuro insieme con progetti molto importanti. Proprio in una delle ultime puntate del daytime in onda su Canale 5, Alberto si è sbilanciato, dichiarando pubblicamente di voler sposare Serena e voler avere una famiglia con lei.

Albe e Serena, i progetti di coppia dopo Amici 2022

Durante una chiacchierata con Maria De Filippi, Albe ha ribadito i suoi forti sentimenti per la ballerina, annunciandole: “Io la sposo, ti inviterò. – e ancora – Io sono serio, ora stiamo insieme da sei mesi, mezzo anno, ma stiamo troppo bene. Sto tanto bene con lei. Io voglio i bambini, tre figli, un po’ cantano, un po’ ballano.” Ascoltate le parole del fidanzato, Serena lo ha però riportato con i piedi per terra, facendogli notare di non essere ancora pronta a fare progetti di questo tipo: “Io voglio ballare, ma che bambini Albe? Io ho 19 anni”. I due, d’altronde, sono giovanissimi e il tempo per stare insieme anche dopo Amici e di fare progetti d’amore di certo non mancherà.

