Albe e Serena, coppia Amici 21: matrimonio in programma?/ Viaggio romantico a Parigi dopo la finale

Albe e Serena, coppia Amici 21: sei mesi d’amore sotto le telecamere

Albe e Serena, cantante e ballerina di Amici 21, nel corso della finalissima in onda domenica 15 maggio, in prima serata su canale 5, si ritroveranno l’uno contro l’altra per provare a portare a casa la vittoria esattamente come, nella scorsa edizione, è accaduto a Sangiovanni e Giulia Stabile. Albe e Serena sono stati tra i primi allievi della ventunesima edizione di Amici ad innamorarsi. La giovane coppia, infatti, ha già festeggiato sei mesi d’amore e per l’occasione Maria De Filippi, con la redazione, ha deciso di aiutare Albe a sorprendere la fidanzata con un viaggio a Parigi e una romantica cena.

Il momento in cui Albe e Serena si regaleranno il primo viaggio d’amore si avvicina sempre di più. In occasione del sesto mesiversario, infatti, Maria De Filippi e la redazione di Amici hanno regalato alla coppia un viaggio nella capitale francese che potranno fare subito dopo la finalissima di Amici 21.

Albe e Serena, progetti futuri della coppia di Amici 21

L’avventura nella scuola di Amici 21 dove è nato il loro amore sta per terminare per Albe e Serena che, dopo aver affrontato insieme tutta l’avventura nella scuola più famosa d’Italia sono pronti ad affrontare insieme anche la finalissima. Il cantante che è stato seguito da Anna Pettinelli e la ballerina che, invece, è stata scelta da Raimondo Todaro che l’ha sempre supportata, sono pronti a sostenersi anche durante l’ultima puntata per poi guardare insieme al futuro.

Albe, più volte, ha ribadito il desiderio di avere un futuro con Serena al punto di aver parlato di matrimonio e figli. Più frenata, invece, è apparsa Serena. La ballerina, infatti, ha spiegato di voler realizzare i suoi sogni professionali prima di pensare ad una famiglia. Entrambi, però, sono sicuri di voler stare insieme e i fan si augurano di vederli sempre felici, uniti e innamorati.

