Albe e Serena stanno insieme ad Amici 21/ La mamma di lui: “Era già fidanzato ma…”

Tra le coppie nate nella scuola di Amici 21 c’è quella composta da Albe e Serena. Lui cantante e allievo di Anna Pettinelli, lei ballerina del team di Raimondo Todaro; la loro storia ha avuto inizio un po’ di mesi fa quando, tra giochi, scherzi e risate è nato un amore. La loro storia d’amore non ha conosciuto crisi fino ad oggi, eppure c’è un retroscena che anche la mamma di Albe ha voluto mettere in evidenza.

In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la signora Sabrina Marinoni, mamma di Albe, ha confermato che il ragazzo è entrato nella scuola già sentimentalmente impegnato. “Per stare con Serena ha lasciato una ragazza che aveva conosciuto questa estate ma di cui non era innamorato”, ha svelato la donna, confermando le voci circolate qualche tempo fa.

D’altronde l’indiscrezione aveva ricevuto conferma anche dall’ormai ex fidanzata di Albe che, dopo aver saputo la notizia del bacio tra lui e Serena, è sbottata sui social, ammettendo di averlo saputo solo vedendo un filmato e non da lui. Giulia, questo il nome dell’ex, è intervenuta via social, rivelando di essere stata lasciata pochi giorni prima che Albe iniziasse la sua avventura ad Amici 21: “Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, tanto che la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica”. Parole amareggiate, dunque, quelle di Giulia che , tuttavia, è ormai un lontano passato per Albe.

