Albe eliminato da Amici 21?/ Dedica a LDA nella ‘lettera di addio’, strategia?

Amici 21, Albe scrive ai compagni di classe: la lettera sorprende su LDA

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il prossimo 23 aprile 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa) dedica una lettera scritta di suo pugno ai compagni di classe, cantanti e ballerini, in vista di una possibile sua possibile eliminazione al talent. “Vorrei dire delle cose che non ho mai detto -fa sapere il cantante di Millevoci, riferendosi al resto dei concorrenti del serale di Amici 21 e alla produzione del talent, inclusa Maria De Filippi-. Sono cambiato e ho imparato tanto da voi. Mi ricorderò in tutti giorni di questi 7 mesi”.

Amici 21, Pettinelli sfida Luigi con Albe/ “Incensato dalla giuria... "

La lettera del cantante di Millevoci quindi parte da Alex, “è come se avessi avuto mio fratello qui, La persona più lunatica del momento, mi hai insegnato ad essere coerente e a dire le cose che penso”. Si passa poi a Nunzio -tra i preannunciati eliminabili del sesto serale di Amici 21: “Rimani così, che il mondo ha bisogno di persone che facciano divertire come te”. A Dario, “un metro e un oreo di pura esplosività, grazie per avermi insegnato ad avere la cazz*mma”. “Luigi, mi hai dato lezioni di qualsiasi tipo -prosegue Albe-, mi hai fatto capire quanto sia importante imparare e il valore dello studio della teoria musicale”. “Michele, sei bravo, ti auguro di trovare la tua dimensione”. E ancora: “Silvia sei come me, non so cosa non ti ho detto, mi hai insegnato la spontaneità”. Poi l’endorsement inaspettato per molti fan del talent, destinato a LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, record di stream su Spotify Italia e diretto competitor ad Amici 21 del pupillo di Anna Pettinelli: ” Luca AKA LDA, anche a te ti ho già detto tutto, grazie per essermi stato vicino, mi hai portato ad aprirmi, la tua bontà non ha un valore, è la prima volta che trovo una persona buona quasi quanto me. Spero che l’amicizia rimarrà per sempre. Siamo come fratelli”.

Luigi Strangis di Amici 21 "Diabete? Per stare bene porta un apparecchio"/ Retroscena sulla malattia

Albe e l’addio a Serena Carella: cosa accade prima del sesto serale di Amici 21

Parole importanti, quelle che Albe rivolge a LDA e che precedono la dichiarazione d’amore del cantante di Millevoci alla fidanzata Serena Carella. “Serena ti amo da morire”. Infine, nella sua lettera d’addio ad Amici 21, in prospettiva di una sua possibile eliminazione al sesto serale del talent, Albe scrive a Maria De Filippi: “Maria, ti ringrazio e sei riuscita a tirare fuori l’Albe che tenevo nascosto. Da 20 anni ci fai sognare, ti porterò nel cuore, hai un bellissimo potere, quello di saper capire quale sia la cosa migliore. Grazie per quello che fai per noi ragazzi. Mi sarebbe piaciuto abbracciarti e spero di farlo a presto” .

Amici 21, Zerbi sfida Alex con Luigi sul groove/ "Guanto su Stevie Wonder!"

Nel frattempo, la lettera di “addio” di Albe ad Amici 21 divide l’opinione dei telespettatori: così come emerge dal sentiment social rispetto alle dichiarazioni del cantante di Millevoci, se da una parte c’è chi tr agli utenti apprezza il gesto del pensiero che Albe rivolge ai compagni di avventura al talent, dall’altra c’è chi invece lo taccia di strategia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA