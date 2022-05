Albe, gaffe con Maria De Filippi ad Amici 21/ “Mi hai fatto parlare e mi tocca…”

Albe e la gaffe con Maria De Filippi ad Amici 21

Ultima settimana nella casetta per i finalisti di Amici 21 che, nel corso della finale in onda domenica 15 maggio, scopriranno chi tra Albe, Alex, Luigi, Sissi, Michele e Serena sarà eletto vincitore. Tra una lezione e un’altra, tra una sorpresa e un’altra, i finalisti di Amici 21 stanno trascorrendo le ultime giornate tutti insieme nella casetta dove, a sorpresa, spesso arriva Maria De Filippi con la sua voce. E’ quanto accaduto nel corso di un daytime quando Albe, mentre era in cucina intento a preparare qualcosa da mangiare, è stato sorpreso dall’arrivo improvviso della voce della De Filippi.

Serena Carella di Amici 21 vittima di body shaming/ Insulti sui social: "Schifo"

La reazione del cantante di Anna Pettinelli è diventata immediatamente virale scatenando la reazione divertita sia di Albe, ma anche della stessa Maria De Filippi che, con i ragazzi, riesce ad instaurare un rapporto splendido.

Albe e Maria De Filippi, il siparietto ad Amici 21 conquista il web

L’arrivo della voce di Maria De Filippi nella casetta di Amici 21 porta Albe a trascurare la preparazione del pranzo. “Stai cucinando?”, chiede la conduttrice. “Sì, ma mi tocca riscaldarla perchè mi hai fatto parlare”, risponde Albe scatenando le risate di Luigi, ma anche di Maria De Filippi.

Amici 21, Albe dice "grazie" a Teddy/ E commuove: "Non sapevo neanche il tuo nome..."

“Una persona normale non mi dice adesso mi tocca riscaldare perchè mi hai fatto parlare”, aggiunge ancora la conduttrice. “Ma perchè? Come devo trattarti? Per me sei una persona normale”, dice il cantante. “Sì, ma una persona normale non me lo direbbe”, conclude la De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Michele sorpreso dai genitori/ "Abbiamo sofferto la tua mancanza..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA