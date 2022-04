Albe o Nunzio, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Anticipazioni, il ballerino ancora a rischio

Nunzio e Albe al ballottaggio di Amici 2022

Nuovo ballottaggio al serale di Amici 2022. La settima puntata, che anticipa la semifinale della prossima settimana di Amici 21, avrà un solo eliminato e, come sempre, sarà scelto alla fine di un ballottaggio tra due allievi. Ricordiamo che, a differenza delle prime puntate, non ci saranno due eliminato ma soltanto uno, che sarà scelto tra i tre eliminati provvisori di ogni manche.

AMICI 21 SERALE 2022, 7a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Nunzio al ballottaggio finale

La consueta sfida finale di Amici 21 sul palco sarà dunque a tre, poi un allievo a rischio verrà salvato dalla giuria e solo in due si giocheranno il posto. Ma quali sono i tre allievi finiti al ballottaggio nel settimo serale di Amici 21? Si tratta di Luigi, della squadra Celentano-Zerbi; Albe, della squadra Peparini-Pettinelli; e Nunzio, della squadra Todaro-Cuccarini. Se Nunzio è ormai un habitué, per Nunzio e Albe si tratta del primo ballottaggio finale e, quindi, decisivo per l’eliminazione. Ma chi di loro dovrà abbandonare il talent stasera?

Nunzio, la Celentano lo affonda al serale Amici 21/ "Tutta scenografia e cose già viste"

Albe o Nunzio, chi è stato eliminato al serale Amici 21

Partiamo col dire che, stando alle anticipazioni, il primo a salvarsi è Luigi. Albe e Nunzio sono dunque gli allievi che si sfidano al ballottaggio finale di Amici 2022. Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà alla fine delle votazioni della giuria per annunciare il nome del nuovo eliminato del serale Amici 21. Ma chi tra i due allievi ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Questa sera non ci sono anticipazioni certe sull’eliminato e, quindi, non sono da escludere colpi di scena, come quello della scorsa settimana. Nunzio riuscirà a salvarsi anche contro Albe o questa sera dovrà davvero dire addio ad Amici 2022?

LEGGI ANCHE:

Albe Amici 21, Karma debutta su iTunes!/ Testo e risultato in classifica...

© RIPRODUZIONE RISERVATA