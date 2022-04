Albe, proposta di matrimonio a Serena ad Amici 21?/ “Voglio sposarmi e…”

Albe e l’amore per Serena nato ad Amici 21

Sono passati sei mesi da quando è nato l’amore tra Albe e Serena e il rapporto tra il cantante e la ballerina di Amici 21 diventa sempre più forte. Nel daytime trasmesso ieri, 21 aprile, il cantante si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti della ballerina che, nella scuola di Maria De Filippi, sta vivendo anche momenti difficili essendo sempre in discussione da parte di Alessandra Celentano. In sei mesi, il rapporto tra Albe e Serena nato come una semplice amicizia e poi diventato importante, ha conquistato anche il pubblico del talent show.

Cambiamento Climatico, ad Amici 21 Albe canta l'Earth Day al quinto serale/ "Cosa resterà di questo Pianeta?"

Tra i due, se Serena è più riservata nell’esternare i propri sentimenti, Albe è più disinvolto e, durante una chiacchierata con Maria De Filippi, nonostante la presenza dei compagni, ha detto parole importanti. Pensando al futuro insieme, Albe ha ammesso che vorrebbe sposarsi e avere dei figli mentre Serena è apparsa più titubante.

Amici 21, Serena fa mea culpa: "Brutte parole"/ La Celentano: "Con questo gesto..."

Albe e la dichiarazione d’amore per la fidanzata Serena

Pur essendo giovanissimo, Albe sogna il matrimonio e una famiglia con la fidanzata Serena. “Voglio stare con lei tutta la vita, la sposo. Maria ti inviterò, so che non verrai perché sei impegnata, ma io ti inviterò sicuro. Sì la voglio sposare parlo seriamente. Sono serio, adesso sono sei mesi, mezzo anno che stiamo insieme. Stiamo troppo bene, però è una relazione strana. Nel senso che sto tanto bene. Il matrimonio è una cosa serie, ma io sono il tipo giusto, tutti i bambini. Anche Giulia Pauselli ha fatto i figli. Ne vorrei tre. Vorrei almeno una femmina uguale a lei”, ha detto Albe.

Amici 21, produzione schiera Luigi vs. Alex/ La comparata divide

Serena non ha nascosto lo stupore sottolineando come il matrimonio sia una cosa importante così come i figli spiegando di voler ballare. Albe le ha fatto notare che anche Giulia Pauselli, pur ballando, aspetta un bambino e Serena ha risposto: “Non ha 19 anni”. Poi ha aggiunto di volere due figli, possibilmente due maschi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA