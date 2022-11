Albe si unisce a Cristina D’Avena, dopo Cado con LDA/ “Sono il diavoletto, Tazmania”

Amici 21 di Maria De Filippi: dopo Cado con LDA, Albe collabora con Cristina D’Avena. L’intervista

Reduce dal successo del fenomeno pop del momento, Cado -il nuovo singolo in collaborazione con l’altro ex Amici 21, LDA– Albe svela cos’ha in cantiere, in primis una collab con Cristina D’Avena. L’ex Amici 21, nel mezzo della promozione di Cado che lo vede spopolare con LDA nell’Alta Rotazione su Spotify Italia, vedendo gli ex Amici persino dinanzi al vincitore del talent Luigi Strangis – ci spoilera che ha stretto la collaborazione top secret con la cantante dei cartoon animati, per il nuovo album “40- il sogno continua“. L’occasione della rivelazione é una round-interview presieduta dall’ufficio stampa di LDA, Ivonne Ucci, e a cui prende parte Il sussidiario. E, incalzato dalle domande della press-reunion, Albe fa sapere che a breve snocciolerà le prime curiosità del featuring nel disco di Cristina D’Avena. Si parla di un album che mette a raccolta le hit della popstar per gli amanti dei cartoon, il cui rilascio é previsto per il 25 novembre 2022, quindi un mese prima del Santo Natale.

Albe diventa Tazmania, dopo Amici 21 di Maria De Filippi

Come rivelato dall’altra metà della mela di Cado oltre LDA, Alberto La Malfa aka Albe, quest’ultimo ha registrato Tazmania in un featuring voluto da Cristina D’Avena per l’album del quarantennale di carriera. Un progetto di cui Albe si dice entusiasta, seppur scegliendo di parlarne in un tempo successivo rispetto al rilascio di Cado, che al momento é la priorità, complice l’entrata del singolo nell’Alta Rotazione su Spotify Italia. “Io non l’ho ancora annunciato sui social, perché sono sotto uscita, e quindi ho dato -diciamo- la precedenza a Cado ora. Infatti, avevo già in mente di di fare una storia via Social. Sì, ho fatto un pezzo, o meglio rifatto una canzone di un cartone animato… c’è anche Lorella Cuccarini”. Quindi, per la quota Amici 21 di Maria De Filippi, oltre all’ex allievo cantante di Brescia, dal talent prende parte al nuovo album anche la bionda insegnante di canto. E Albe é al settimo cielo rispetto alla novità musicale, conscio che Tazmania lo rappresenti nell’io più recondito: “Un diavoletto un po’ pazzo, che continua a girare e a non fermarsi mai, quando lo capivo mi sono detto ‘sono proprio io’, il mio Looney tunes preferito”.

