Albe: tra successi e problemi, dopo Amici 21/ “Non mangiavo molto…”

Dopo essersi aggiudicato un posto alla finale di Amici 21 di Maria De Filippi, Albe (Alberto La Malfa) ha pubblicato il primo album da cantante in carriera per la major Warner Music Italy che lo ha messo sotto contratto, dando così il via all’instore-tour, il 17 giugno 2022. E tra una data promozionale e l’altra del primo album eponimo, il cantante di Millevoci (brano certificato disco d’oro da FIMI) ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista concessa a Tgcom24, dove ha palesato di essere pronto per il futuro di artista che lo attende, anche se a fatica ha realizzato il successo raggiunto ad Amici 21, tanto da imbattersi in alcuni problemi personali al rientro nella vita di tutti i giorni.

“Quelle contenute nell’Ep ‘Albe’ – ha raccontato il cantante – sono canzoni che ho scritto prima di entrare ad ‘Amici’, non hanno un filo conduttore o un’identità precisa, non avevo le conoscenze e le basi musicali giuste. Ora, invece, dopo la scuola mi sento più maturo, più preparato grazie agli otto mesi di studio”. E’ appena stato rilasciato il suo primo album e intanto il 22enne già pensa alla nuova musica da studio: “Sto lavorando alle prossime canzoni Mi sono già messo a scrivere”. Eppure non sono mancati per lui dei problemi al rientro a casa da ormai popstar, nella vita di tutti i giorni: “E’ stato difficile. Non mangiavo molto, ero sempre emozionato, poi piano piano mi sono abituato. Comunque anche se per strada mi chiedono le foto, mi riconoscono, io vado sempre in giro con lo skateboard”.

Al momento, al di là dei problemi che si affacciano nella sua realtà di artista popolare, Albe può contare sul supporto dei genitori, nonostante quest’ultimi lo abbiano ostacolato in un certo senso ancor prima che debuttase ad Amici 21. “Durante il lockdown – ha dichiarato il 22enne, nell’intervista -, sono andato da mio padre che stava ascoltando la musica con le cuffiette e gli ho detto ‘voglio andare ad Amici’. La sua risposta è stata: ‘ma vai a ca***e’. Ora, invece, i miei genitori sono i miei due primi fan, mia madre ha un cartonato di me e lo porta in giro per il paese, mio padre controlla gli ascolti delle mie canzoni sulle piattaforme di streaming”.

Tuttavia, il 22enne si vedrà costretto ad allontanarsi da casa per affrontare l’instore in giro per l’Italia, ma lui si direbbe entusiasta al riguardo: “Sono contento di fare gli instore, per me è la prima volta, non so cosa aspettarmi. So che devo firmare l’Ep, ma forse mi inventerò qualcosa di particolare, di diverso, per far divertire tutti”. Tra i sogni in cantiere per il futuro, poi, l’intervistato fa sapere di non vedere l’ora di incontrare i fan ai suoi concerti, come sta accadendo per l’ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA: “Vorrei fare un tour, quest’estate abbiamo i Festival, ma vorrei un tour tutto mio, spero di farcela”. In vista di eventuali collaborazioni musicali in futuro, Albe spiega infine che vorrebbe poter unire le forze con Justin Bieber in un duetto international e Tananai per una collab made in Italy: non pervenuti i nomi dei cantanti con cui Albe ha studiato canto ad Amici 21, tra cui proprio il rivale-amico LDA.













