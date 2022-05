Albena, donna scomparsa da Gesualdo/ Il mistero dello ‘sposo fantasma’: “Mai vista”

A Chi l’ha visto nella puntata di ieri sin è parlato di una scomparsa emblematica. Lei è Albena, una donna che sarebbe sparita nel nulla dopo aver comunicato in Bulgaria alla nipote di aver trovato un uomo con il quale si sarebbe sposata. “Qui a Gesualdo ho trovato un amore, un uomo che mi rispetta e mi ama e presto ci sposeremo”, avrebbe scritto alla nipote prima di fare perdere le sue tracce. La trasmissione di Rai3 si è così recata a Gesualdo, paese di 3000 anime in provincia di Avellino, dove si sarebbero perse le tracce di Albena. “Albena disse ai familiari che era innamorata e molto felice perché si sarebbe sposata con una persona di Gesualdo”, ha raccontato Tania, un’amica di famiglia.

Secondo il racconto di Albena, l’uomo in questione aveva due anni più di lei e Albena sarebbe stata molto felice di questo amore e che il loro matrimonio si sarebbe celebrato a Napoli. Tutta la sua famiglia si sarebbe mostrata felice per la notizia. La donna avrebbe persino scelto l’abito bianco da indossare. Con il passare dei mesi però, della donna si perdono le tracce ed i parenti non riescono più a contattarla.

Albena, donna scomparsa da Gesualdo: nessuno l’ha vista

Quando la nipote di Albena ha provato nuovamente a chiamarla, il suo numero risultava inesistente. La sua famiglia adesso non sa come rintracciarla poiché nessuno sarebbe a conoscenza del nome dello sposo. “La nipote ha detto che non si ricorda il nome, sapeva solo che era benestante, che aveva una casa e che Albena quando si è messa con lui non lavorava più perché lui la manteneva, stava bene”. Troppe poche informazioni e una scomparsa molto misteriosa.

Albena ha 55 anni, è una insegnante e parla tre lingue, anche per questo aveva trovato facilmente lavoro presso un albergo vicino Napoli ma la famiglia non sa esattamente dove. L’inviato di Chi l’ha visto si è recato a Gesualdo ma nessuno avrebbe mai visto in paese Albena. Stando a quanto appreso, dalle carte del Comune la donna non risulterebbe residente a Gesualdo. Dalla scheda di Chi l’ha visto, la donna sarebbe scomparsa all’inizio di marzo 2017. Eppure un indizio che la legherebbe al piccolo paese irpino ci sarebbe: da Gesualdo la donna ha inviato un pacco al nipote ma l’indirizzo indicato sul pacco non avrebbe un numero esatto e nessuno della zona l’avrebbe mai vista.

