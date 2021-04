Alber Elbaz, come è morto: Covid/ Quando diceva: “Sento che il nemico mi attaccherà”

È morto Alber Elbaz: lo stilista israeliano è deceduto ieri all’età di 59 anni a causa del Covid. Era, infatti, ricoverato da tre settimane in ospedale a Parigi. A distanza di tre mesi dal lancio di AZ Factory, etichetta sostenuta da Richemont di cui era direttore creativo, il mondo della moda è costretta a piangere la sua morte. Voleva rivoluzionare il settore, per questo era tornato sulla piazza. A confermare la sua scomparsa è stato proprio il gruppo di lusso, che aveva deciso di collaborare al suo progetto. «Ho perso non solo un collega, ma un caro amico», ha dichiarato Johann Rupert, presidente di Richemont. Nella sua dichiarazione ha sottolineato che Alber Elbaz aveva «una meritata reputazione come una delle figure più brillanti e amate del settore».

Milva, com'è morta: soffriva di Alzheimer/ "La malattia si era impadronita di lei"

Inoltre, ha raccontato di essere stato «colpito dalla sua intelligenza, sensibilità, generosità e creatività sfrenata». Infatti, ora lo ricorda come «un uomo di eccezionale calore e talento e la sua visione singolare, il senso della bellezza e l’empatia lasciano un’impressione indelebile».

ALBER ELBAZ: “COVID? SENTO CHE MI ATTACCHERÀ”

Alber Elbaz è stato lo storico direttore creativo di Lanvin, che però aveva lasciato nel 2015. Si era preso una pausa di oltre cinque anni, poi il debutto con il brand nuovo di zecca, che ora si ritrova a dovergli dire addio. «Ci hai fatto sognare, ci hai fatto pensare e ora voli. Amore, fiducia e rispetto, sempre». Così il team di AZ Factory pubblicato su Instagram. La pandemia Covid lo aveva turbato, come aveva confessato in un’intervista a Numéro via Zoom: «Sono un vero ipocondriaco, quindi preferisco sempre essere in una grande città, vicino a un ospedale, per ogni evenienza… Specialmente adesso!». Disse anche che lo preoccupava ogni consegna. «Sento che il nemico mi attaccherà», diceva. Purtroppo pare sia stato proprio così, visto che sarebbe morto per le conseguenze del Covid. «Voglio credere che si riuscirà a tornare a un po’ di modestia, umiltà e semplicità. Stavamo vivendo maratone folli. Forse questo è il momento per riflettere». Peccato doverlo fare senza di lui.

Francesco Scarabicchi, morto il grande poeta italiano/ Aveva 70 anni, malato da tempo

LEGGI ANCHE:

Scottie Pippen, morto figlio Antron/ Gravissimo lutto per l'ex NBA: aveva 33 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA