Alberico Lemme a Pomeriggio 5/ “Il ritorno del guerriero, unico serio e affidabile!”

Puntata dedicata alla dieta e all’alimentazione quella di Pomeriggio 5 in onda oggi, 15 novembre, su Canale 5. Ad annunciarlo è il profilo Instagram di Alberico Lemme, l’ormai famoso farmacista che sarà ospite di Barbara D’Urso per mostrare al pubblico quello che definisce un “Viaggio culinario e attività fisica”. Con un post pubblicato solo poche ore fa, Lemme annuncia la sua ospitata: “Venerdì 15 novembre 2019 ore 17 a pomeriggio 5 dalla D’Urso !!! Il ritorno del Guerriero, L’ unico serio affidabile corretto onesto che dice solo verità scientifiche, usando la tecnica del Giullare , per non spaventare il sistema, e far si che il sistema si evolva, a sua insaputa , bene si sto’ parlando di me Dr.lemme Farmacista Consulente Alimentare , Genio di Fatto !!!” si legge.

Alberico Lemme torna ospite a Pomeriggio 5

Alberico Lemme sarà dunque tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5, anticipazione che ci fa dunque supporre che sarà un appuntamento particolarmente animato quello di oggi. Non mancheranno scontri, ai quali ci ha ormai abituato Lemme nelle sue apparizioni televisive. D’altronde la sua filosofia alimentare è ben lontana dai canoni classici e da sempre spacca il pubblico e gli opinionisti a metà. Ma cosa ci proporrà di nuovo oggi il noto farmacista? Dopo lunghe parentesi dedicate a Panzironi, Barbara D’Urso torna dunque ad ospitare Lemme e a dedicare un suo talk alla sua dieta e all’alimentazione in generale. Non ci resta che attendere e scoprire tutte le novità e le testimonianze dei suoi “adepti”.





