I nostri consigli per l'albero di Natale 2025: la storia di una tradizione secolare e i suggerimenti per realizzarlo al meglio

Con il giorno dell’Immacolata – ovviamente ieri – largamente dedicato allo svago e alla realizzazione del Presepe, oggi molti inizieranno a ragionare sulla possibilità di fare l’albero di Natale 2025, vero e proprio momento apprezzatissimo – specialmente dai più piccoli – che segna l’inizio ufficiale dell’attesa per il 25 dicembre, illuminando a festa e colorando i nostri salotti, ma anche preparandoci ad accogliere Babbo Natale e tutti i suoi doni!

Molti non sapranno, peraltro, che l’usanza dell’albero di Natale ha origini antichissime perché la tradizione germanica vuole che l’origine di quella ormai diventata una vera e propria tradizione risalga addirittura al 724: la leggenda, infatti, natta che quell’anno il missionario San Bonifacio abbatté una quercia sacra del dio Thor per rompere con la tradizione pagana e aprire a quella cristiana; vedendo poi crescere davanti ai suoi occhi un abete di forma triangolare, oggi richiamato nel nostrano albero di Natale.

Tuttavia, in realtà, gli storici sono abbastanza indecisi sull’origine dell’albero di Natale e molti ritengono che l’inizio dell’attuale tradizione risalga a Martin Lutero: il teologo, infatti, rimase particolarmente colpito da un abete che trovò in un bosco la notte di Natale e decise di abbatterlo per portarlo nella sua abitazione, decorandolo ed esponendolo nel salotto; dando il via a quella che è la nostra odierna tradizione dell’albero di Natale “domestico”.

I consigli per realizzare l’albero di Natale 2025 al meglio: dalle lucine alle palline, ecco come renderlo unico

Al di là di come la si voglia storicamente vedere, quella dell’albero di Natale è ormai una vera e propria tradizione irrinunciabile e proprio per questa ragione abbiamo scelto di lasciarvi un paio di consigli per realizzare al meglio il vostro alberello: anche se la tradizione vuole che si debba utilizzare un abete fresco, il primo suggerimento che vogliamo darvi è quello di propendere per un albero sintetico, in modo da non alimentare uno sfruttamento della natura che non fa veramente bene a nessuno.

Sia che scegliate un albero di Natale vero o che ne scegliate uno sintetico, per le decorazioni – meticolosamente custodite in scatoloni tramandati di generazione in generazione – la primissima cosa da fare è quella di partire dalle lucine: qui le linee di pensiero sono due, tra chi suggerisce di partire dalla base dell’albero di Natale nel punto più vicino allo spinotto della corrente e chi, invece, consiglia di partire dalla punta, arrivando solo alla fine alla base.

Dopo le lucine, poi, potete dedicarvi – qualora vi piacciano – alle ghirlande colorate che daranno una marcia in più al vostro albero di Natale e, infine, arrivare al momento clou delle decorazioni: qui l’unico vero limite è la vostra fantasia perché oltre alle tradizionali palline potete anche sbizzarrirvi con i lavoretti realizzati dai bambini e qualcuno utilizza anche i biscotti e i bastoncini di zucchero; mentre noi vi consigliamo di personalizzare l’albero di Natale con le vostre fotografie di famiglia, appositamente stampate in un formato non eccessivamente grande e – se ne aveste la possibilità – plastificate!