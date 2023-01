Albert Bourla è al WEF di Davos/ Video: Ceo Pfizer non risponde a domande su vaccini

Albert Bourla è al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Il Ceo di Pfizer negli ultimi mesi del 2022 si è rifiutato per due volte consecutive di comparire davanti al Parlamento europeo per un’audizione sulle trattative portate avanti con la Commissione Ue per la fornitura di vaccini, ma è regolarmente presente all’appuntamento in landa elvetica. Il sito “Rebel News”, con i suoi inviati Ezra Levant e Ami Yemini, sono riusciti a intercettarlo per strada e hanno provato a intervistarlo, formulando all’incirca trenta domande, ma Albert Bourla non ha voluto saperne di rispondere.

Sul portale si legge: “A dicembre, i vaccini sono stati resi disponibili al pubblico. Da allora, e per una serie di ragioni, milioni di persone in tutto il mondo hanno sollevato dubbi su questi vaccini. I media tradizionali spesso trascurano queste preoccupazioni come cospirazioni, rifiutandosi di porre queste difficili domande ai dirigenti delle aziende farmaceutiche che acquistano spazi pubblicitari nei notiziari tradizionali”. Al di là di tale considerazione, resta il fatto che, anche in questa circostanza, Albert Bourla non ha voluto dire nulla rispetto ai quesiti formulatigli.

ALBERT BOURLA (CEO PFIZER) A DAVOS: DOMANDE SUI VACCINI, LUI NON RISPONDE (VIDEO)

Intervista, il Ceo di Pfizer si è trincerato nel suo silenzio, limitandosi ad alcune fugaci affermazioni, come “grazie mille” e “buona giornata”. Ma quali sono stati gli interrogativi ai quali Albert Bourla non ha dato risposta? L’elenco completo può essere consultato sul portale sopra indicato e ascoltati nel video che trovate pubblicato al fondo di quest’articolo.

Di seguito, alcune delle domande “dribblate” da Albert Bourla: “Quando ha capito che i vaccini non bloccavano la trasmissione?”; “Per quanto tempo lo avete saputo senza dirlo pubblicamente?“; “Perché avete tenuto nascosto che il vostro vaccino non arrestava la trasmissione?”; “È giunto il momento di scusarsi con il mondo? Di rimborsare i Paesi che hanno investito tutti i loro soldi in un vaccino che non funziona?”; “A cosa pensa sul suo yacht? Cosa pensa del suo jet privato?”; “Siete preoccupati per la responsabilità del prodotto? Siete preoccupati per la miocardite? E le morti improvvise?”.

