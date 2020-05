Albert Camus aveva previsto il Coronavirus?/ Mascherine ed epidemia in un suo libro

Pubblicità

Albert Camus aveva in qualche modo previsto la pandemia di Coronavirus? Un quesito lecito, soprattutto alla luce del suo romanzo “La peste”, nel quale descrisse un’epidemia immaginaria, scoppiata negli anni Quaranta a Orano, in Algeria, raccontando le reazioni dei suoi cittadini di fronte a quello scenario emergenziale. Scenario, per giunta, aggravato dalla recente uscita dalla Seconda Guerra Mondiale (è datato 1947) e nel quale le similitudini con il dramma che oggi l’umanità sta vivendo sono davvero spiccate, a partire dai segnali sottovalutati (nel caso del testo di Camus, l’ecatombe di topi e roditori per le strade). Esattamente come verificatosi nel 2020 sulla Terra, con i grandi capi di Stato che hanno fatto spallucce dinnanzi al numero crescente di contagi e decessi a Wuhan e in Cina, ritenendo che il Covid-19 non sarebbe mai sbarcato in Europa. Troppo tempo prezioso è stato perso e a pagarne le conseguenze è stata la popolazione di quei Paesi, come Stati Uniti d’America e Francia, che hanno continuato a trascurare il pericolo nonostante le cifre allarmanti provenienti dall’Italia.

CORONAVIRUS, ALBERT CAMUS L’AVEVA PREVISTO? “LE MASCHERINE…”

Albert Camus, premio Nobel francese, scrisse nel 1941 anche un testo denominato “Esortazione ai medici della peste”, una sorta di testo preparatorio al manoscritto che uscirà sei anni più tardi. Sin dalle prime pagine, l’autore parla di “strana tirannia” da parte della pestilenza sull’umanità, per poi rimarcare l’importanza delle mascherine, difficili da trovare e indispensabili per tutti. Lo scrittore non trascura, poi, il tema della paura, sentimento provato anche dai medici schierati in prima linea per curare i malati: “La prima cosa è che non abbiate mai paura. Dovete fortificarvi contro l’idea della morte e conciliarvi con essa, prima di entrare nel regno preparatole dalla peste. Se trionferete qui, trionferete ovunque e vi vedranno tutti sorridere in mezzo al terrore”. Un’esortazione da parte del letterato che può benissimo essere ritenuta attuale, dal momento che quei camici bianchi che noi chiamiamo “eroi” (e con essi, infermieri, oss e così via) provano i medesimi sentimenti e le medesime emozioni avvertite dai protagonisti degli scritti di Camus.



