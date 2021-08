Albert Einstein, causa morte e scoperte/ Aneurisma aorta addominale e relatività

Ecco com’è morto Albert Einstein

Albert Einstein, causa morte e le scoperte del fisico tedesco considerato il più importante del XX secolo e conosciuto per la teoria della relatività. Gli ultimi anni di vita di Einstein sono stati segnati dalla morte dei compagni e colleghi, ma anche da piccoli fallimenti come il rifiuto alla presidenza di Israele. Proprio il fisico tedesco in una lettera indirizzata all’amico Max Born scriveva di sentirsi come un vecchio fossile per i colleghi e di percepire l’arrivo della morte. “Provo soltanto più gioia nel dare che nel ricevere, in ogni senso; non mi prendo sul serio, né prendo sul serio l’affaccendarsi dei più…” – scrisse il fisico parlando dell’avvicinarsi della morte. Non solo, sempre Einstein consapevole che la morta stava portando via con sè buona parte dei suoi amici e conoscenti scrisse: “breve è questa esistenza, come una visita fugace in una casa sconosciuta… La via da seguire è scarsamente rischiarata dal lume tremolante della coscienza”.

Il 17 aprile del 1955 Albert Einstein viene colpito da una emorragia causata dalla rottura di un aneurisma dell’aorta addominale, arteria che aveva già in precedenza rafforzato sottoponendosi ad un intervento chirurgico. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Princeton, il fisico tedesco muore il 18 aprile del 1955 all’età di 76 anni.

Albert Einstein e la scoperta della teoria della relatività

La fama di Albert Einstein come fisico è sicuramente legata alle sue scoperte che hanno cambiato la storia e la scienza. Il fisico tedesco si è occupato in vita di diversi ambiti della fisica facendosi portavoce di teorie e ricerche disparate. Nel 1905 è sicuramente un anno importantissimo per la sua carriera: un anno ricordato come “annus mirabilis” in cui pubblica quattro articoli inerenti tre ambiti differenti della fisica: nel primo dimostra la validità del concetto di quanto di Planck nell’ambito della spiegazione dell’effetto fotoelettrico dei metalli, nel secondo fornisce una valutazione quantitativa del moto browniano e l’ipotesi di aleatorietà dello stesso e infine nel terzo espone la a teoria della relatività ristretta, che precedette di circa un decennio quella della relatività generale. Si tratta della famosa teoria della relatività con la formula: E = mc², nata che riassume l’essenza del nostro mondo, di tutto ciò che ci circonda. Tutto quel che vediamo, tocchiamo, respiriamo, e anche noi stessi, tutto quanto esiste grazie a questa equazione. È la Teoria della Relatività Ristretta.

Dieci anni dopo, Einstein scopre la teoria relativistica della gravitazione conosciuta come relatività generale. Una teoria in cui il fisico tedesco descrive l’interazione gravitazionale non più come azione a distanza fra corpi massivi, come aveva fatto precedentemente Newton, ma come effetto di una legge fisica che lega la geometria (più specificamente la curvatura) dello spazio-tempo con la distribuzione e il flusso in esso di massa, energia e impulso.



