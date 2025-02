Chi è il produttore Albert Gordon e l’incontro decisivo con Oriana Fallaci

La serie sulla celebre giornalista Oriana Fallaci si sta rivelando importante anche per far luce su alcuni personaggi chiave che la compianta artista ha avuto modo di incontrare nel corso della sua vita. Una figura centrale è stata rappresentata sicuramente da Albert Gordon, un potente uomo d’affari americano che ha avuto un ruolo chiave nella vita di Oriana Fallaci durante la sua permanenza negli Stati Uniti.

Nella serie di Rai1 è l’attore Ken Duzen, attore tedesco che dopo diversi anni di esperienze in teatro è approdato sul grande e piccolo schermo conquistando il parere positivo della critica, a interpretare Albert Gordon. Come rappresentato anche dalla serie di Rai1, l’incontro tra Albert Gordon e Oriana Fallaci si è rivelato fondamentale per la carriera della giornalista, che grazie alla sua tappa americana è poi riuscita a costruirsi una carriera sempre più importante anche in Italia.

Albert Gordon e la grande potenza: era un uomo spietato e potente

Nel corso della sua vita, Albert Gordon è riuscito a vivere con grande passione per il proprio mestiere, ma allo stesso tempo ha saputo unire conoscenze e carattere per arrivare ai suoi scopi.

Oltre a giocare un ruolo centrale nella carriera di Oriana Fallaci, Albert Gordon è sempre stato descritto come una persona losca, spietata e ovviamente potente, oltre che fondamentale per la stessa giornalista.