Albert Gordon rivive nella mini serie televisiva “Miss Fallaci“ diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella e dedicata alla vita della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Tra i protagonisti della sera c’è anche Albert Gordon, un produttore di Hollywood affascinante, raffinato e impeccabile con cui la Fallaci entra in contatto durante il suo primo viaggio negli Stati Uniti d’America.

Gordon è un uomo molto potente che nasconde tanti segreti e sotterfugi, ma rappresenta a pieno il prototipo di uomo d’affari americano. Un classico business man spietato e pronto a tutto pur di ottenere quello che desidera.

Il personaggio di Albert Gordon nella serie televisiva italiana dal titolo “Miss Fallaci” ha il volto di Ken Duzen, attore tedesco che dopo diversi anni di esperienze in teatro approda sul grande e piccolo schermo conquistando una importante notorietà che lo porta a lavorare a livello internazionale. Nella serie tv l’incontro tra Oriana Fallaci e Albert Gordon segna un momento importante nella carriera della giornalista e scrittrice italiana che arriva per la prima volta in America in tempi in cui non era così vicina come oggi grazie alla globalizzazione. Quando la Fallaci si reca negli USA erano tempi difficili e l’America rappresentare un sogno da raggiungere per milioni di uomini e donne.

Un mondo che la giornalista e scrittrice farà suo diventandone la portavoce in Italia; non solo il potere della Fallaci sarà quello di offrire ai lettori una prospettiva tutta italiana ed europea in tempi in cui l’America era prettamente legata a figure come quella di Albert Gordon.