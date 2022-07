Alberta Montanari, moglie di Angelo Guglielmi/ I figli: Anna e Carlo

Alberta Montanari: moglie di Angelo Guglielmi

Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai 3, è morto nel corso della notte all’età di 93 anni. Nato ad Arona, in provincia di Novara, il 2 aprile del 1929, è stato critico letterario, saggista, giornalista e dirigente televisivo. Entrato in Rai nel 1955, diresse Rai 3 dal 1987 al 1994, dando vita a quella che è stata battezzata “la tv della realtà”. Sotto la sua direzione lo share medio della rete passò in pochi anni da meno dell’1% ad oltre il 10%. Dal 1995 al 2001 Guglielmi fu anche presidente e amministratore delegato dell’Istituto Luce. Dal 2004 al 2009 venne chiamato da Sergio Cofferati nella giunta comunale di Bologna in qualità di assessore alla cultura. Intervistato da Il Foglio nel maggio 2021, alla domanda “Ha mai capito cosa sia la televisione?” Angelo Guglielmi ha risposto “Per me è la scatola dei perché”.

Alberta Montanari e Angelo Gugliemi: i figli Anna e Carlo

Angelo Guglielmi viveva Roma, nella sua casa ai Parioli al primo piano, insieme alla moglie Alberta Montanari. La coppia ha avuto due figli, Anna e Carlo. Nella loro casa “non si ha paura di tenere i libri anche sul pavimento”, scriveva lo scorso anno Carmelo Caruso su Il foglio. “Mia moglie non mi sgrida. È dolcissima. Ha scritto dei libri magnifici. Mi creda. Ne vuole leggere uno?”, aveva rivelato lo storico direttore di Rai 3. Nata a Roma nel 1938, Alberta Montanari si è laureata in Storia moderna alla Sapienza. Tra i suoi libri ricordiamo “Una bambina in tempo di guerra”, scritto dall’autrice per raccontare ai nipoti la storia della famiglia durante l’ultima guerra.

