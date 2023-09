Albertini Petroni (Assoimmobiliare)/ “Casa verde con rottamazione, ecco il piano”

Casa verde con rottamazione, questa l’indicazione di Davide Albertini Petroni. Intervistato da MF – Milano Finanza, il presidente di Assoimmobiliare ha messo sul tavolo la proposta di fare con le abitazioni green lo stesso percorso previsto con le automobili inquinanti. “Con la direttiva sulla casa green ferma a Bruxelles si potrebbe cogliere l’occasione per fare delle riflessioni. Per arrivare ad ammodernare il portafoglio immobiliare italiano obsoleto, con più del 50% delle abitazioni nelle classi energetiche più basse, sarebbe utile incentivare meccanismi di sostituzione delle abitazioni”, le parole di Albertini Petroni: “Con gli alti tassi d’interesse sta anzi aumentando la domanda di affitto e soprattutto i giovani guardano a case moderne ed energeticamente efficienti”.

Secondo il piano presentato da Albertini Petroni, ad acquistare sarebbero gli stessi operatori che vendendo appartamenti di classe A potrebbero ricevere in permuta gli appartamenti di classe G ed F: “Un mercato che in Italia è tutto da costruire. In Europa circa il 25-30% delle abitazioni è gestito da capitali istituzionali che offrono abitazioni di qualità. Da noi siamo appena al 5%“. Nel corso del suo dialogo con MF – Milano Finanza, Albertini Petroni ha rimarcato come lo Stato dovrebbe aiutare chi non ha disponibilità economiche o chi è avanti con l’età: “Servirebbero soluzioni con incentivi e sostegni a chi ne ha effettivamente bisogno, a differenza del superbonus che ha previsto vantaggi fiscali a pioggia. Un’operazione di sistema che coinvolga governo, banche e settore immobiliare”.

