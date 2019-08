Albertino, siparietto con la figlia Lucia/ Instagram, “La foto di papà è bella ma…”

Piccolo siparietto social andato in scena nelle ultime ore sul profilo Instagram del dj Albertino. Quello che all’anagrafe è Alberto Di Molfetta, fratello di Linus e tra gli storici volti di Radio Deejay prima del suo recente passaggio alla direzione di Radio M20, ha infatti postato sul suo account uno scatto in vacanza e in cui è immortalato in una delle sue classiche pose “cool”, con tanto di occhiali da sole mentre è seduto a un tavolino: “Sono Lucia, la figlia di mio padre” si legge in apertura di didascalia che accompagna lo scatto e che fa capire come la foto sia stata realizzata dalla più piccola delle figlie del disc jockey milanese ma di origini pugliesi. “Secondo me questa foto è molto bella ma lui dice di no!” si legge ancora con Albertino che di fatto riporta ironicamente il giudizio della figlia e un po’ fa ironia sul fatto che all’età di 57 anni abbia ancora un look e un fisico invidiabile per molti dei suoi coetanei.

“SIPARIETTO” SOCIAL TRA ALBERTINO E LA FIGLIA

E dopo la pubblicazione dello scatto sul proprio profilo Instagram, erano inevitabili le reazioni dei milioni di follower di Albertino ma anche di amici Vip del dj nato a Paderno Dugnano: infatti, se qualcuno fa ironia sul fatto che il papà di Lucia sappia benissimo di essere figo e di venire bene in foto, la primogenita Giulia (nata nel 1994) ha ‘rincarato la dose’ spiegando che ha ragione la sorella Lucia. Inoltre fra i commenti c’è anche quello di Rosario Fiorello che, stando al gioco, ha partecipato dando ragione a Lucia: “Si, hai ragione, tuo padre è bellissimo” ha scritto lo showman siciliano rispondendo di fatto allo stesso Albertino. Va ricordato anche che Lucia, nata nel 2002 e quindi la piccola di casa Di Molfetta, sia spesso indirettamente protagonista o chiamata in causa nei post social del papà che ama scherzare sul rapporto speciale non solo con lei ma pure con la più grande Giulia.





