Alberto Alesina, morto il noto economista/ Infarto durante passeggiata in montagna

E’ morto nelle scorse ore Alberto Alesina, considerato uno degli economisti italiani più famosi e autorevoli al mondo, e nel contempo, fra i migliori editorialisti. Alesina, originario di Broni, in provincia di Pavia, era nato nel 1957 ed aveva 63 anni. Una scomparsa improvvisa la sua visto che, come racconta Il Corriere della Sera, quotidiano con cui lo stesso economista collaborava, il decesso è arrivato a seguito di un attacco cardiaco durante un’escursione in montagna. A confermare l’accaduto anche lo scrittore americano David Wessel, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Cari amici economisti. Sono molto triste nel riferirvi che Alberto Alesina è morto oggi. Sembra che stesse facendo un’escursione con la sua amata moglie Susan, e ha avuto un infarto. Era un grande tesoro, ci mancherà molto”. Alesina aveva studiato presso il liceo classico Berchet di Milano per poi laurearsi nel 1981 alla prestigiosa università Bocconi di Milano. In seguito si era trasferito negli Stati Uniti, continuando gli studi in un altro prestigioso ateneo, Harvard.

ALBERTO ALESINA, UNA CARRIERA DI PRESTIGIO

Nell’istituto a stelle e strisce era poi divenuto professore, e a partire dagli anni ’90 era stato ospite di diversi programmi italiani, collaborando poi come editorialista con numerose ed autorevole testate, come ad esempio Il Sole 24 Ore. Avevano inoltre collaborato assieme ad un altro economista italiano come Francesco Giavazzi, a libri e ad articoli, soffermandosi in particolare sul vantaggio del libero mercato nonché la riduzione delle tasse. L’Istituto Bruno Leoni, centro di ricerca di Torino, ha twittato: “È scomparso Alberto Alesina. Un grande economista che l’IBL ricorda con stima e affetto. Ci uniamo al dolore della famiglia”. Alesina è stato anche Senior Associate per il Center for European Studies (CES), Research Associate per il National Bureau of Economic Research (NBER), il Center for Economic Development della Harvard University, e Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR). Era infine Fellow della Econometric Society.



