Alberto Amendola e Giuseppe Avolio sono stati condannati per l’omicidio Teresa Buonocore, la mamma coraggio di Napoli uccisa per aver denunciato gli abusi sessuali del vicino di casa Enrico Perillo nei confronti della figlia Alessandra. I due, che avevano già avuto precedenti penali, sono poi stati giudicati colpevoli di aver commesso materialmente il delitto, sparando alla donna nell’area portuale di Napoli e di aver pianificato tutto il progetto, tramite messaggi in chat su Facebook, culminato in un agguato compiuto in pieno stile mafioso.

La sentenza definitiva della Cassazione, arrivata nel 2013, ha confermato la pena rispettivamente a 22 e 18 anni di reclusione per un crimine considerato efferato, preparato nei minimi dettagli con una precisione definita quasi scientifica. La coppia di criminali, come hanno stabilito i giudici: “Ha agito con “Eccezionale insensibilità umana e morale“, accettando di uccidere una donna innocente per poche migliaia di euro, pagati dal fratello di Perillo per vendetta, mentre quest’ultimo era già in carcere per pedofilia.

Alberto Amendola, all’epoca dell’omicidio aveva 26 anni, svolgeva la professione di tatuatore ed aveva già avuto precedenti con la giustizia per possesso di arma da fuoco non denunciata e fu il primo ad essere indagato. Subito dopo l’inizio dell’inchiesta sull’identità dei due killer che dalla moto spararono i colpi mortali uccidendo Teresa Buonocore, grazie all’analisi delle chat di Facebook emerse poi il nome di un pescivendolo 26enne, Giuseppe Avolio. I due infatti si erano scambiati numerosi messaggi tramite i quali progettavano i dettagli del delitto, studiando tutte le fasi nei minimi particolari.

Avevano infatti organizzato una serie di pedinamenti per capire quando fosse il momento migliore per colpire la vittima, oltre a decidere per tempo un eventuale alibi di copertura. Sui loro profili social poi venne scoperta anche la loro passione in comune per i boss mafiosi celebri come “Al Capone” soprannome che Avolio utilizzava per scrivere post nei quali inneggiava all’uso delle armi per ottenere rispetto e vantandosi del fatto di essere cresciuto in strada. Amendola invece, si dichiarava “Fiero del proprio lavoro“, e nei gruppi che sostenevano i capi della malavita commentava: “La mafia è giusta, i camorristi ragionano sempre con il cervello e mai con il cuore“.