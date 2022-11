Alberto Amodei, marito Rosanna Lambertucci/ L’emorragia cerebrale e la morte nel 2014

Alberto Amodei, chi era il marito di Rosanna Lambertucci

Alberto Amodei, nato a Pesaro nel 1943 e scomparso nel 2014, era il marito della giornalista Rosanna Lambertucci. Amodei era entrato in Rai nel 1964 intraprendendo una carriera che lo ha portato prima alla direzione amministrativa del Tg2 e poi a responsabile del pool sportivo di Viale Mazzini. La Lambertucci e Amodei si sono sposati nel 1965: “Un colpo di fulmine. Siamo tornati insieme dall’America in aereo e ci siamo sposati. Ventitreanni insieme con un lento distacco. La televisione a dividerci”, ha raccontato la giornalista a Il resto del Carlino. La coppia ha avuto una figlia, Angelica. Dopo la separazione sono comunque rimasti in buoni rapporti. Infatti, è stata la giornalista a trovare l’ex marito a letto dopo aver avuto un’emorragia cerebrale, preoccupata perché non rispondeva al telefono: “È stata operato, ma doveva imparare di nuovo a parlare, a mangiare… come un bambino. A un certo punto dal ruolo di moglie sono passata al ruolo di mamma”, ha raccontato a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Alberto Amodei: l’emorragia cerebrale e la morte nel 2014

Rosanna Lambertucci è rimasta al fianco di Alberto Amodei fino al giorno della sua morte, causata da un cancro all’esofago, allontanandosi dalla televisione per poterlo assistere: “Alberto aveva bisogno di assistenza continua. Ma per me è stato un dono, perché ho conosciuto un sentimento incredibile, una tenerezza infinita. E ho scoperto un uomo che non conoscevo. Ha vissuto la sua malattia, l’infermità con grande dignità, con senso del pudore”, ha confessato in un’intervista a Il resto del Carlino. Alberto Amodei è morto il 27 aggio 2014. Ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane, la Lambertucci ha così ricordato il marito: “Il nostro era un amore diverso, un sentimento vero. Non ce lo dicevamo, ma sapevamo che ci saremmo stati l’uno per l’altro”. La giornalista ha raccontato gli ultimi due anni al fianco del marito nel libro “E sono corsa da te”.

