Alberto Angela/ Chi è la moglie Monica e la rivelazione di papà Piero Angela: “Aveva una vocazione…”

Alberto Angela, chi è il figlio di Piero Angela

La morte di Piero Angela lascia un vuoto incolmabile nella TV italiana. Ad ereditare il ruolo e arduo compito di divulgatore scientifico è ora suo figlio Alberto Angela, già conosciuto e amato dal pubblico italiano. In questi anni Alberto ha spesso collaborato col padre, apparendo al suo fianco in noti programmi culturali, ma è in primis riuscito a crearsi una propria indipendenza in questo settore, facendosi apprezzare non come ‘figlio di’.

Piero Angela com'è morto: lottava con "lunga malattia"/ La 'convivenza' con la discopatia

Fu proprio papà Piero Angela, in un’intervista rilasciata a Fanpage, a svelare: “Alberto aveva una vocazione scientifica fin dalla nascita, faceva il naturalista fin da ragazzo, ha fatto Paleontologia, ha lavorato tanti anni in Africa e gli ho detto ‘Sei tanto bravo per cui penso che la gente perdonerà questo fatto di essere mio figlio'”.

"Piero Angela? 93 anni spesi nella corruzione"/ Il video choc dei complottisti scatena il web: "Vergogna!"

Alberto Angela è sposato con Monica e insieme hanno tre figli

Alberto Angela è stato capace dunque capace di costruirsi prima una carriera nel mondo della divulgazione scientifica, diventando a sua volta un volto molto amato e da più generazioni. Se i meriti scientifici e televisivi sono ben noti, quando ci addentriamo nella vita privata di Alberto Angela la situazione cambia. L’uomo preferisce infatti tenerla lontana dai riflettori, motivo per il quale ben poco sappiamo di lui in questo senso. Ciò che è comunque noto è che Alberto Angela sia sposato: la moglie si chiama Monica e insieme hanno avuto tre figli, ovvero hanno avuto tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).

LEGGI ANCHE:

Piero Angela, l'ultimo saluto prima di morire/ "Mi spiace non essere più tra voi ma la natura ha i suoi ritmi

© RIPRODUZIONE RISERVATA