Alberto Angela compie 60 anni/ A Parigi prima di Ulisse “Nella città dove sono nato…”

Alberto Angela sta per tornare in tv alla conduzione della trasmissione Ulisse – Il piacere della scoperta e lo fa in concomitanza del suo sessantesimo compleanno, che celebra nella giornata odierna. “Torno esattamente 60 anni dopo nella città dove sono nato, ed è un grande piacere. Non sento di compiere 60 anni, ma due volte 30: in fondo l’età è l’equivalente di una targa appiccicata all’auto, ma poi com’è l’auto, cosa c’è dentro, chi la guida, è tutta un’altra storia”, ha commentato con la grande saggezza che lo contraddistingue, all’agenzia di stampa Ansa. Alberto si trova nella capitale francese – dove lo attende Catherine Deneuve – proprio nel giorno del compleanno, sul set di una delle puntate del nuovo ciclo di Ulisse in partenza domani, nella prima serata di Rai1. “Fare cultura in prima serata non è mai scontato, va fatta in modo che vinca o si piazzi bene: è una grande responsabilità e la sentiamo tutta”, ha commentato.

Ciò che contraddistingue Alberto Angela è la sua innata e grande passione per la ricerca, ma anche la sua curiosità nei confronti dell’uomo e del mondo. Per lui, il punto di arrivo è rappresentato dal viaggio stesso, tanto da commentare: “non conta tanto la meta, quanto il modo in cui stai navigando, la polvere che hai sul viso e che parla del tuo sentiero”. Svelando un aneddoto della sua giovinezza ha aggiunto: “A 18 anni giravo in treno con l’Interrail e la cosa più bella, all’arrivo in una stazione, era decidere in quel momento dove andare. Nascere è vincere il biglietto della vita, un viaggio fatto di incontri, persone, luoghi. E io non ho mai smesso di farlo”.

Cosa aspettarci dalla nuova stagione di Ulisse: il commento di Alberto Angela

Nella prima puntata di Ulisse, il programma che vedrà come sempre alla guida Alberto Angela, si parlerà della mitica notte del Titanic. In merito il noto divulgatore ha commentato all’Ansa: “cercheremo di capire cosa è accaduto andando nei luoghi che hanno segnato le vicende del transatlantico”. Si farà tappa a Belfast, luogo della sua realizzazione, ma anche in Groenlandia, dove troveremo un altro protagonista della storia del Titanic, l’iceberg. E poi anche a Southampton, da dove il Titanic è partito per il suo viaggio inaugurale verso la Grande Mela ed anche Londra. “E scopriremo che c’erano anche italiani a bordo, in particolare nell’equipaggio, fra gli addetti alle cucine”, ha aggiunto ancora Alberto Angela.

Nel corso della nuova stagione di Ulisse ci sarà una puntata dedicata alla Sardegna. Alberto Angela accenderà poi i riflettori sul cold case più antico della storia: la scomparsa del Neanderthal. E poi approderà a Parigi parlandoci della Belle Epoque: “Il focus sarà sugli impressionisti, che hanno reso indipendente l’arte, fino a quel momento chiusa nelle accademie, inseguendo la luce”, ha anticipato il conduttore. Un salto anche nella Grande Guerra che ci fa subito tornare al periodo attuale: “Anche in questo momento siamo attoniti davanti al dramma del conflitto: quello che sta accadendo in Ucraina succedeva in fondo 80 anni fa da noi. Dobbiamo studiare il passato per capire il presente, fare della conoscenza uno sprone a spegnere questo incendio terribile della Storia”.











